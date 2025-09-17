Diario revela as Marcas Preferidas de 2025

O prêmio reconhece as empresas mais lembradas pelos consumidores do estado em mais de dez segmentos necessários da rotina dos pernambucanos

As marcas serão reconhecidas e premiadas em um evento na tarde desta quarta-feira (17) no Moinho, no Recife Antigo (Marina Torres/DP foto)

No ano em que comemora o seu bicentenário, o Diario de Pernambuco continua a sua tradição em se conectar com o público e reconhecer as Marcas Preferidas dos pernambucanos. O prêmio será realizado nesta quarta-feira (17) no Moinho, no Centro do Recife, das 16h às 20h.

O evento homenageará as empresas mais lembradas no estado, com um destaque para o reconhecimento da excelência das marcas e o trabalho de comunicação das agências de comunicação na construção do relacionamento dos clientes através de campanhas de marketing.

“Em 2025, o Marcas Preferidas tem um significado especial: o Diario o jornal mais antigo em circulação da América Latina alcança um marco histórico: 200 anos. Ao longo desses anos, mantivemos um papel essencial na conexão entre os pernambucanos, as informações e as marcas”, comenta o presidente do grupo Diario de Pernambuco, Carlos Frederico de A. Vital.

O prêmio reconhece as principais escolhas dos consumidores em 14 segmentos necessários na rotina dos pernambucanos. São eles: alimentos, aplicativos, bebidas, casa e construção, construtoras e imobiliárias, educação, pet, produtos de limpeza doméstica, saúde, serviços, serviços financeiros, telecomunicações, varejo e veículos e motos. Cada segmento possui diversas subcategorias. Ao total, 58 marcas foram escolhidas pelos consumidores.

Durante a realização da pesquisa, ficou claro que as marcas vencedoras tinham algo em comum: todas conseguiram ouvir, entender os hábitos de consumo e conversar diretamente com os seus consumidores, utilizando uma comunicação clara, contínua e estratégica.

Segundo o diretor de marketing do Diario de Pernambuco, Joaquim Lima, essa identificação dos clientes com os produtos comprados é um processo importante de identificação. “O consumidor pernambucano reconhece e valoriza marcas que se comunicam de forma criativa, relevante e alinhada à identidade cultural do nosso povo”, explica Lima.

Na cerimônia, os representantes das marcas vencedoras receberão troféus exclusivos e exemplares da revista com as homenagens. Em toda a celebração, haverá espaço para networking, interação entre os convidados, além de buffet e momentos de reconhecimento a todos os premiados.

A cobertura completa do evento, exclusivo para as marcas vencedoras do prêmio, será feita pelo jornal, com destaque no portal online e em todas as redes sociais (Instagram, Facebook e X).

Pesquisa foi realizada em três cidades de Pernambuco

Com uma parceria com o Instituto Exatta, o Diario identificou quais são os produtos, empresas e as agências que fazem parte do dia a dia dos pernambucanos e quais são indispensáveis. Neste ano, a pesquisa foi realizada em três municípios do estado: Recife, Olinda e Jaboatão.

O método utilizado foi o Top of Mind. Nele, os consumidores escolhem a primeira marca que eles lembram nas categorias analisadas. Os dados foram levantados por entrevistas presenciais, online, por e-mail e WhatsApp, com mais de 1.600 moradores dos três municípios pernambucanos entre os dias 6 e 23 de maio.

Neste ano, 58 marcas foram eleitas as preferidas em 14 segmentos. Para ele, o estado tem um grande potencial, apesar de ter identificado uma forte presença de marcas de fora, principalmente do Sul e do Sudeste, ocupando o espaço que poderia ser ainda maior das pernambucanas.



Para o diretor do Instituto Exatta, Tonico Araújo, o resultado da pesquisa é uma prova de que a comunicação e o marketing são pontos essenciais para que as empresas garantam a fidelidade do consumidor pernambucano.

"Durante a pesquisa, percebemos que a comunicação pesa mais do que a regionalidade e as marcas que querem crescer precisam entender isso”, explica. O primeiro passo é ouvir o público, entender seus hábitos e suas preferências. As marcas que investem em comunicação clara, contínua e estratégica conseguem se destacar, independentemente da região de origem.

A revista do Marcas Preferidas será disponibilizada gratuitamente no portal do Diario de Pernambuco nesta quinta-feira (18).