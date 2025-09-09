° / °
Economia
LOTERIAS

Mega-Sena acumula e prêmio vai para R$ 55 milhões; veja as dezenas sorteadas

68 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 34.049,50 cada

Agência Brasil

Publicado: 09/09/2025 às 21:26

Sorteio da Mega-Sena/Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/Arquivo

Sorteio da Mega-Sena (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/Arquivo)

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.912 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (9). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 55 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 09 - 25 - 37 - 41 - 51 - 59

68 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 34.049,50 cada. 3.851 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 991,05 cada.

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de quinta-feira (11), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

 

