Feira de agricultura familiar no Recife deve gerar R$ 10 milhões em negócios

II Feira de Negócios da Agricultura Familiar de Pernambuco (Feneaf), acontece de 10 a 14 de setembro na sede do IPA, no bairro Bongi

Com o tema "Tradição que Cultiva o Futuro", a II Feneaf mostra que a diversidade da agricultura familiar de todas as regiões de Pernambuco é a base da alimentação no estado (Foto: Roberta Guimarães/Divulgação)

Com expectativa de movimentar R$ 10 milhões em negócios, acontece no Recife a 2ª edição da Feira de Negócios da Agricultura Familiar de Pernambuco (Feneaf). O evento, que começa nesta quarta-feira (10), conta com 250 stands, programação cultural e área para povos originários, é realizado pelo Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA), na sede da instituição, no bairro do Bongi, no Recife.

Com o tema “Tradição que Cultiva o Futuro”, a II Feneaf mostra que a diversidade da agricultura familiar de todas as regiões de Pernambuco é a base da alimentação no estado.

Em Pernambuco, mais de 230 mil famílias produzem em todo o estado e são responsáveis por garantir 70% dos alimentos que chegam à mesa dos pernambucanos. O setor movimenta mais de R$ 700 milhões por mês.

Com recorde de inscrições em 2025, a feira contará com a participação de 520 produtores, em 250 stands. O evento terá 4.600 m² de área construída, com quatro pavilhões que abrigarão stands de expositores de 113 municípios de Pernambuco.

“Este ano, nós teremos um pavilhão a mais que no ano passado e esperamos um público de 25 mil pessoas. Além disso, nos cinco dias de Feira, temos uma estimativa de mais de R$ 10 milhões de impacto direto na economia do estado. Também é importante ressaltar que nós nos preocupamos em fazer não só um evento de comercialização, mas um espaço de convivência para a família”, destaca o presidente do IPA.

A Feneaf contará também com o Espaço de Povos e Comunidades Tradicionais. O epaço tem como objetivo valorizar o protagonismo dos indígenas, quilombolas, pescadores e demais grupos que preservam saberes ancestrais.

Atrações

Entre as atrações da feira, o “Memorial IPA 90 Anos” traz uma exposição de imagens e objetos que fizeram parte da história do IPA. Na Experiência IPA 360°, os visitantes terão uma experiência imersiva sobre agricultura familiar por meio de óculos de realidade virtual. Já a Arena IPA 90, os visitantes poderão conferir palestras e Cozinha Show com o Chef César Santos. A programação também receberá a Casa de Farinha, que tem mais de 100 anos e virá diretamente de Serra Talhada.

A programação traz ainda Concurso Fotográfico para os colaboradores do IPA, abrindo espaço para que representem por meio de imagens o seu dia a dia trabalhando na instituição, e o Espaço Direto da Horta, que oferecerá a vivência do contato com a terra. Para coroar mais uma edição de sucesso da Feira de Negócios da Agricultura Familiar de Pernambuco, serão montados dois palcos (principal e o de comunidades tradicionais) com apresentações de artistas da cultura local.

Serviço:

II Feira de Negócios da Agricultura Familiar de Pernambuco (FENEAF)

Dias: 10 a 14 de setembro

Horário:

Quarta-feira (10) – 16h às 20h

Quinta (11), sexta (12) e sábado (13) – 10h às 20h

Domingo (14) – 10h às 14h

Local: Sede do Instituto, Av. General San Martin, 1371, Bongi

Entrada gratuita

