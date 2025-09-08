Lula denuncia ao Brics uma 'chantagem tarifária' em plena guerra comercial com Trump

Brasília (DF), 27/08/2025 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante cerimônia de assinatura do decreto que regulamenta a TV 3.0 no no Palácio do Planalto. Foto: José Cruz/Agência Brasil (José Cruz/Agência Brasil)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva denunciou uma "chantagem tarifária" perante os líderes do Brics nesta segunda-feira (8), em meio à guerra comercial lançada pelo governo dos Estados Unidos que atinge vários países do bloco.

"A chantagem tarifária está sendo normalizada como instrumento para conquista de mercados e para interferir em questões domésticas", disse Lula durante reunião virtual do grupo.

O presidente americano, Donald Trump, impôs tarifas punitivas a produtos do Brasil, argumentando que há uma "caça às bruxas" contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, seu aliado, que está sendo julgado por tentativa de golpe de Estado.