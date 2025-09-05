Serasa promove mutirão de renegociação de dívidas; descontos chegam a 99%

Somente no estado de Pernambuco, são 94 mil pessoas que podem aproveitar essas condições para negociar 425 mil débitos com 99% de desconto

(Joédson Alves/Agência Brasil)

Consumidores de todo o Brasil terão a chance de negociar suas dívidas com descontos de até 99% na próxima terça-feira (09). Em ação especial, que reúne mais de 1,6 mil empresas parceiras, mais de 10 milhões de dívidas podem ser quitadas pelo desconto máximo oferecido na plataforma Serasa Limpa Nome.

Ao todo, mais de 2,3 milhões de brasileiros podem ter uma ou mais dívidas com o desconto máximo. Somente no estado de Pernambuco, são 94 mil pessoas que podem aproveitar essas condições para negociar 425 mil débitos com 99% de desconto.

Essa é uma ação inédita que reúne várias empresas e o maior volume de ofertas com 99% de desconto da história da plataforma Serasa Limpa Nome. Entre as instituições participantes deste mutirão emergencial, encontram-se grandes bancos, varejistas, financeiras, securitizadoras, concessionárias de contas básicas, como água, luz e gás, entre outros.

Segundo levantamento da Serasa, o ano de 2025 já marca o recorde de negociações de dívidas com o valor máximo de desconto concedido: entre janeiro e julho, mais de 672 mil acordos foram fechados com 99% de desconto, aumento de 7,94% em relação ao mesmo período do ano anterior. Desses acordos, 33 mil foram negociados no estado, tendo um aumento de 24,5% em relação ao mesmo período de 2024.

"Este é um momento único para quem deseja quitar dívidas, com descontos que costumam ser vistos apenas em edições do tradicional Feirão Limpa Nome", afirma Rodrigo Costa, especialista da Serasa. "É uma oportunidade para os consumidores que desejam retomar o controle das finanças antes do final do ano, aproveitando condições especiais e, muitas vezes, determinantes para regularizar o orçamento".

Para amplificar as conversas sobre educação financeira, Rodrigo estará disponível presencialmente na capital Recife entre os dias 08 e 09 de setembro. A especialista estará à disposição para dialogar com a imprensa local sobre o cenário econômico do Pernambuco e reforçar as oportunidades para os consumidores durante o mutirão.

"Com 3,5 milhões de pernambucanos em situação de inadimplência, o estado acumula mais de 10,7 milhões de débitos em aberto", explica. "O objetivo dessa mobilização é, além de garantir descontos expressivos, levar orientação prática para que o consumidor saiba como negociar e, principalmente, como evitar que novas dívidas comprometam o orçamento no futuro".

