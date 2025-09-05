Usuários relatam problemas no Nubank e no Pix nesta sexta-feira (15)

Falhas no Nubank e no Pix acontecem em dia de grande movimento financeiro, o quinto útil do mês

Foto: Divulgação/Nubank ()

Clientes do Nubank enfrentaram dificuldades para usar o Pix nesta sexta-feira (5), justamente no quinto dia útil do mês. Ao tentar fazer transferências no aplicativo, muitos usuários se depararam com a mensagem de que o serviço estava “temporariamente indisponível”.

Segundo o Downdetector, plataforma que monitora o funcionamento de sites e aplicativos, as reclamações começaram a subir ainda pela manhã. Até 12h41, foram mais de 1.800 registros contra o Nubank, sendo 84% relacionados ao Pix. Também houve queixas sobre login (13%) e acesso ao mobile banking (3%).

Na mesma plataforma, a página do Pix também registrou alta: foram 641 notificações até o mesmo horário. A maioria se referia a falhas em transferências (59%), seguida de pagamentos (36%) e compras (5%).