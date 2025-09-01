Silvio Costa Filho destaca transição energética no combustível aéreo nacional

A expectativa é que até 2050, o governo consiga introduzir 10% do combustível da aviação oriundo do SAF (Foto: Wesley D'Almeida)

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, apresentou, nesta segunda-feira (1º), durante a 14ª edição do Fórum Nordeste, em Pernambuco, as diretrizes do plano de sustentabilidade do governo federal que vêm sendo desenvolvidas pela pasta no país. O evento reuniu ministros e representantes do setor sucroenergético de Pernambuco.

O ministro de Lula destacou a produção do SAF (Sustainable Aviation Fuel), novo combustível sustentável que vem sendo adotado pela aviação civil em vários países e que será essencial para reduzir a emissão de gases de efeito estufa no setor aéreo brasileiro.

Durante o evento, o ministro garantiu que está nos planos do governo federal tornar o país um grande exportador do combustível. A expectativa é que até 2050, o governo consiga introduzir 10% do combustível da aviação oriundo do SAF.

"É uma prioridade do governo do presidente Lula colocar na ordem do dia projetos que dialoguem com a sustentabilidade, descarbonização e a transição energética. A necessidade de avançarmos na transição energética com combustíveis do futuro através da aviação. Podem escrever: nos próximos 20 anos, o Brasil será o maior exportador de SAF do mundo", destacou Costa Filho.

Em seu discurso, Silvio Costa reforçou o etanol, em especial, o produzido no Nordeste, como combustível limpo e estratégico para o futuro. "O setor sucroenergético nordestino é um forte aliado na construção de um desenvolvimento sustentável. Ele representa não apenas energia renovável, mas também geração de emprego, renda e valorização da produção regional. “O setor é muito importante para o Nordeste e a economia brasileira, pois representa 2% do PIB brasileiro e emprega mais de 700 mil pessoas”, disse.

Após o evento, Silvio Costa Filho também ressaltou que o desenvolvimento precisa caminhar lado a lado com a preservação ambiental. “É fundamental que o Brasil continue crescendo, mas de forma sustentável. O Ministério de Portos e Aeroportos está comprometido com a pauta verde, seja na aviação, no setor naval ou na hidrovia. Esse é um compromisso do governo do presidente Lula e um legado que queremos deixar para as futuras gerações”, afirmou.

