 Clube de Permuta inaugura unidade no Recife e amplia presença nacional

Plataforma de permuta multilateral, que movimentou R$ 60 milhões em 2024, aposta no potencial econômico da capital pernambucana para expandir negócios no Nordeste

A capital pernambucana passa a integrar, a partir de agosto, a maior rede de permuta multilateral da América Latina. O Clube de Permuta inaugura oficialmente sua unidade no Recife no dia 14 de agosto de 2025, com um evento que reunirá cerca de 200 empresários locais para troca de experiências e apresentação do modelo de negócios.

A nova operação será conduzida pelos sócios Alexandre Barbosa, Claudio Piomonte, Daniel Pessoa, Gilberto Freyre, Herbert Diniz, Isaias Carneiro e Valdênio Rodrigues, que já atuam em outras regiões com gestão empresarial e intermediação de permutas. Segundo Gilberto, a capital pernambucana reúne condições favoráveis para o crescimento da rede, combinando mercado dinâmico e ambiente empreendedor.

Modelo inovador

Fundado em 2012 pelo empresário mineiro Leonardo Bortoletto, o Clube de Permuta oferece um sistema de negociações que dispensa desembolso financeiro. Empresas associadas podem trocar produtos e serviços por meio de créditos e débitos em uma plataforma própria, facilitando transações multilaterais. Desde a criação, o volume negociado se aproxima de R$ 500 milhões.

Além das operações, a rede promove mensalmente encontros de relacionamento, incentivando parcerias e conexões estratégicas. Em 2024, o modelo movimentou mais de R$ 60 milhões, consolidando-se como alternativa para otimizar recursos e manter o fluxo de caixa saudável.

Expansão e reconhecimento

Com presença em 20 cidades brasileiras, o Clube de Permuta iniciou em 2025 sua atuação internacional, com a abertura da unidade em Lisboa, Portugal, e projeção de entrada no mercado colombiano. No Brasil, as franquias se espalham por capitais e cidades estratégicas como Belo Horizonte, Brasília, Campinas e Porto Alegre.

A rede acumula reconhecimentos no setor de franchising, incluindo o Certificado de Franquia Internacional, concedido pela Associação Brasileira de Franchising em parceria com a ApexBrasil, e o Selo de Excelência em Franchising nos últimos quatro anos consecutivos.

Recife, com seu parque industrial diversificado, comércio robusto e crescente polo tecnológico, soma-se agora a essa trajetória, reforçando o papel da cidade como ponto estratégico para negócios inovadores no Nordeste.