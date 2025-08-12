Dólar cai a R$ 5,38, menor valor em mais de um ano, e Bolsa dispara

Desempenho dos mercados de câmbio e ações foi resultado de dados "benignos", divulgados sobre a inflação no Brasil e nos Estados Unidos

Dólar (jcomp/Freepik)

Os mercados de câmbio e ações viveram um dia de festa nesta terça-feira (12/8). O dólar registrou queda de 1,06% frente ao real, cotado a R$ 5,38, atingindo o menor valor em mais de um ano (em junho de 2024, chegou a R$ 5,37). Já o Ibovespa, o principal índice da Bolsa brasileira (B3), fechou em alta de 1,69%, aos 137.911 pontos.

O principal fator que contribuiu para esses resultados foi a divulgação de dados sobre a inflação tanto no Brasil como nos Estados Unidos. Eles revelaram números que animaram os agentes econômicos.

No caso dos EUA, o CPI (Índice de Preços ao Consumidor, na sigla em inglês) de julho subiu 0,2% na base mensal, em linha com as projeções do mercado. A inflação anual do índice cheio subiu para 2,7% em julho, enquanto o núcleo do CPI acelerou para 0,3% no mês e acumula alta de 3,1% em 12 meses, acima do esperado.

