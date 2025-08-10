Pernambuco tem mais de 20 cidades impactadas pelo tarifaço; Veja principais exportações
Tarifaço ainda impacta exportações de produtos pernambucanos como manga, uva e açúcar
Publicado: 10/08/2025 às 23:29
Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (Foto: Saul Loab/AFP)
Com o início da tarifa de 50% sobre as exportações brasileiras aos Estados Unidos, que entrou em vigor no dia 6 de agosto, Pernambuco deve ter impacto nas exportações de diversos produtos além das frutas e do açúcar. De acordo com levantamento da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe), o estado pode ter uma perda de US$ 205 milhões em exportações para os EUA.
O país norte-americano é o segundo principal destino dos produtos pernambucanos, atrás da Argentina. Entre os principais setores afetados estão a fruticultura irrigada no Sertão do São Francisco, especialmente a manga e a uva. Além das exportações, o tarifaço representa risco à renda e aos empregos e aos contratos comerciais.
Na Zona da Mata e Agreste o maior impacto é no açúcar e etanol, o que deve afetar diretamente o setor sucroalcooleiro e as usinas no estado. Já na Região Metropolitana do Recife e na Zona da Mata Norte as principais exportações, que podem sofrer os impactos do tarifaço são de aço e autopeças, o que apresenta um risco à indústria metalmecânica e automotiva.
Com base nos dados das exportações de Pernambuco em 2024, registradas no sistema Comex Stat, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), o Estadão fez um levantamento dos principais municípios que ainda são impactados pelo tarifaço, desconsiderando produtos de aço, minério alumínio e madeira, que foram retirados da alíquota de 50% no país, após assinatura de Ordem Executiva assinada por Trump, no dia 30 de julho.
Em Pernambuco, o município mais impactado será o Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife, que, em 2024, exportou US$ 27,20 milhões em produtos para os Estados Unidos. Em seguida, aparecem Lagoa do Itaenga (US$ 19,6 milhões) e Camutanga (US$ 15,69), ambos na Mata Norte do Estado, e Igarassu (US$ 6,97 milhões), também na RMR, além da capital Recife (US$ 6,01 milhões).
Confira os municípios mais afetados, de acordo com os principais produtos exportados:
1- Cabo de Santo Agostinho - US$ 27,20 mi
Plásticos e suas obras
Borracha e suas obras
Instrumentos e aparelhos de óptica, de fotografia, de cinematografia, de medida, de controle ou de precisão; instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; suas partes e acessórios
Preparações de produtos hortícolas, de frutas ou de outras partes de plantas
2- Lagoa do Itaenga - US$ 19,96 mi
Açúcares e produtos de confeitaria
3- Camutanga - US$ 15,69 mi
Açúcares e produtos de confeitaria
4- Igarassu - US$ 6,97 mi
Açúcares e produtos de confeitaria
5- Recife - US$ 6,01 mi
Açúcares e produtos de confeitaria
Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e suas partes; aparelhos de gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Instrumentos e aparelhos de óptica, de fotografia, de cinematografia, de medida, de controle ou de precisão; instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; suas partes e acessórios
Plásticos e suas obras
Pérolas naturais ou cultivadas, pedras preciosas ou semipreciosas e semelhantes, metais preciosos, metais folheados ou chapeados de metais preciosos (plaquê), e suas obras; bijuterias; moedas
Carnes e miudezas, comestíveis
Caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos, e suas partes
Veículos automóveis, tratores, ciclos e outros veículos terrestres, suas partes e acessórios
Preparações de carne, de peixes ou de crustáceos, de moluscos ou de outros invertebrados aquáticos
Preparações de produtos hortícolas, de frutas ou de outras partes de plantas
Preparações alimentícias diversas
Gorduras e óleos animais ou vegetais; produtos da sua dissociação; gorduras alimentares elaboradas; ceras de origem animal ou vegetal
Café, chá, mate e especiarias
Matérias albuminóides; produtos à base de amidos ou de féculas modificados; colas; enzimas
7- Timbaúba - US$ 5,11 mi
Açúcares e produtos de confeitaria
8- Ipojuca - US$ 3,98 mi
Açúcares e produtos de confeitaria
Plásticos e suas obras
Caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos, e suas partes
9- Vitória de Santo Antão - US$ 2,77 mi
Açúcares e produtos de confeitaria
Plásticos e suas obras
Papel e cartão; obras de pasta de celulose, de papel ou de cartão
10- Primavera - US$ 2,28 mi
Açúcares e produtos de confeitaria
11- Sirinhaém - US$ 1,08 mi
Açúcares e produtos de confeitaria
12- Petrolina - US$ 0,91 mi
Preparações de produtos hortícolas, de frutas ou de outras partes de plantas
Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e suas partes; aparelhos de gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
13- Ribeirão - US$ 0,50 mi
Açúcares e produtos de confeitaria
14- Belo Jardim - US$ 0,37 mi
Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e suas partes; aparelhos de gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Plásticos e suas obras
15- Bom Jardim - US$ 0,37 mi
Obras de pedra, gesso, cimento, amianto, mica ou de matérias semelhantes
16- Jaboatão dos Guararapes - US$ 0,07 mi
Caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos, e suas partes
Veículos automóveis, tratores, ciclos e outros veículos terrestres, suas partes e acessórios
Óleos essenciais e resinóides; produtos de perfumaria ou de toucador preparados e preparações cosméticas
Papel e cartão; obras de pasta de celulose, de papel ou de cartão
Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e suas partes; aparelhos de gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Instrumentos e aparelhos de óptica, de fotografia, de cinematografia, de medida, de controle ou de precisão; instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; suas partes e acessórios
Plásticos e suas obras
17- Goiana - US$ 0,06 mi
Produtos químicos orgânicos
Veículos automóveis, tratores, ciclos e outros veículos terrestres, suas partes e acessórios
Instrumentos e aparelhos de óptica, de fotografia, de cinematografia, de medida, de controle ou de precisão; instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; suas partes e acessórios
Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e suas partes; aparelhos de gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
18- Caruaru - US$ 0,02 mi
Obras de pedra, gesso, cimento, amianto, mica ou de matérias semelhantes
Caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos, e suas partes
19- Gravatá - US$ 0,02 mi
Caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos, e suas partes
20- Bonito -
Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e suas partes; aparelhos de gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
21- São Lourenço da Mata -
Preparações alimentícias diversas