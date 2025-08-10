Pernambuco tem mais de 20 cidades impactadas pelo tarifaço; Veja principais exportações

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (Foto: Saul Loab/AFP)

Com o início da tarifa de 50% sobre as exportações brasileiras aos Estados Unidos, que entrou em vigor no dia 6 de agosto, Pernambuco deve ter impacto nas exportações de diversos produtos além das frutas e do açúcar. De acordo com levantamento da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe), o estado pode ter uma perda de US$ 205 milhões em exportações para os EUA.

O país norte-americano é o segundo principal destino dos produtos pernambucanos, atrás da Argentina. Entre os principais setores afetados estão a fruticultura irrigada no Sertão do São Francisco, especialmente a manga e a uva. Além das exportações, o tarifaço representa risco à renda e aos empregos e aos contratos comerciais.

Na Zona da Mata e Agreste o maior impacto é no açúcar e etanol, o que deve afetar diretamente o setor sucroalcooleiro e as usinas no estado. Já na Região Metropolitana do Recife e na Zona da Mata Norte as principais exportações, que podem sofrer os impactos do tarifaço são de aço e autopeças, o que apresenta um risco à indústria metalmecânica e automotiva.

Com base nos dados das exportações de Pernambuco em 2024, registradas no sistema Comex Stat, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), o Estadão fez um levantamento dos principais municípios que ainda são impactados pelo tarifaço, desconsiderando produtos de aço, minério alumínio e madeira, que foram retirados da alíquota de 50% no país, após assinatura de Ordem Executiva assinada por Trump, no dia 30 de julho.

Em Pernambuco, o município mais impactado será o Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife, que, em 2024, exportou US$ 27,20 milhões em produtos para os Estados Unidos. Em seguida, aparecem Lagoa do Itaenga (US$ 19,6 milhões) e Camutanga (US$ 15,69), ambos na Mata Norte do Estado, e Igarassu (US$ 6,97 milhões), também na RMR, além da capital Recife (US$ 6,01 milhões).





Confira os municípios mais afetados, de acordo com os principais produtos exportados:

1- Cabo de Santo Agostinho - US$ 27,20 mi

Plásticos e suas obras

Borracha e suas obras

Instrumentos e aparelhos de óptica, de fotografia, de cinematografia, de medida, de controle ou de precisão; instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; suas partes e acessórios

Preparações de produtos hortícolas, de frutas ou de outras partes de plantas

2- Lagoa do Itaenga - US$ 19,96 mi

Açúcares e produtos de confeitaria

3- Camutanga - US$ 15,69 mi

Açúcares e produtos de confeitaria

4- Igarassu - US$ 6,97 mi

Açúcares e produtos de confeitaria

5- Recife - US$ 6,01 mi

Açúcares e produtos de confeitaria

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e suas partes; aparelhos de gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

Instrumentos e aparelhos de óptica, de fotografia, de cinematografia, de medida, de controle ou de precisão; instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; suas partes e acessórios

Plásticos e suas obras

Pérolas naturais ou cultivadas, pedras preciosas ou semipreciosas e semelhantes, metais preciosos, metais folheados ou chapeados de metais preciosos (plaquê), e suas obras; bijuterias; moedas

Carnes e miudezas, comestíveis

Caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos, e suas partes

Veículos automóveis, tratores, ciclos e outros veículos terrestres, suas partes e acessórios

Preparações de carne, de peixes ou de crustáceos, de moluscos ou de outros invertebrados aquáticos

Preparações de produtos hortícolas, de frutas ou de outras partes de plantas

Preparações alimentícias diversas

Gorduras e óleos animais ou vegetais; produtos da sua dissociação; gorduras alimentares elaboradas; ceras de origem animal ou vegetal

Café, chá, mate e especiarias

Matérias albuminóides; produtos à base de amidos ou de féculas modificados; colas; enzimas

7- Timbaúba - US$ 5,11 mi

Açúcares e produtos de confeitaria

8- Ipojuca - US$ 3,98 mi

Açúcares e produtos de confeitaria

Plásticos e suas obras

Caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos, e suas partes

9- Vitória de Santo Antão - US$ 2,77 mi

Açúcares e produtos de confeitaria

Plásticos e suas obras

Papel e cartão; obras de pasta de celulose, de papel ou de cartão

10- Primavera - US$ 2,28 mi

Açúcares e produtos de confeitaria

11- Sirinhaém - US$ 1,08 mi

Açúcares e produtos de confeitaria

12- Petrolina - US$ 0,91 mi

Preparações de produtos hortícolas, de frutas ou de outras partes de plantas

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e suas partes; aparelhos de gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

13- Ribeirão - US$ 0,50 mi

Açúcares e produtos de confeitaria

14- Belo Jardim - US$ 0,37 mi

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e suas partes; aparelhos de gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

Plásticos e suas obras

15- Bom Jardim - US$ 0,37 mi

Obras de pedra, gesso, cimento, amianto, mica ou de matérias semelhantes

16- Jaboatão dos Guararapes - US$ 0,07 mi

Caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos, e suas partes

Veículos automóveis, tratores, ciclos e outros veículos terrestres, suas partes e acessórios

Óleos essenciais e resinóides; produtos de perfumaria ou de toucador preparados e preparações cosméticas

Papel e cartão; obras de pasta de celulose, de papel ou de cartão

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e suas partes; aparelhos de gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

Instrumentos e aparelhos de óptica, de fotografia, de cinematografia, de medida, de controle ou de precisão; instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; suas partes e acessórios

Plásticos e suas obras

17- Goiana - US$ 0,06 mi

Produtos químicos orgânicos

Veículos automóveis, tratores, ciclos e outros veículos terrestres, suas partes e acessórios

Instrumentos e aparelhos de óptica, de fotografia, de cinematografia, de medida, de controle ou de precisão; instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; suas partes e acessórios

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e suas partes; aparelhos de gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

18- Caruaru - US$ 0,02 mi

Obras de pedra, gesso, cimento, amianto, mica ou de matérias semelhantes

Caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos, e suas partes

19- Gravatá - US$ 0,02 mi

Caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos, e suas partes

20- Bonito -

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e suas partes; aparelhos de gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

21- São Lourenço da Mata -

Preparações alimentícias diversas

