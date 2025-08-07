Pernambucanos se reúnem com embaixador dos EUA, Gabriel Escobar, para apresentar impactos do tarifaço nos setores

A reunião teve como objetivo mostrar a necessidade de reverter o tarifaço para os setores mais impactados pelo tarifaço em Pernambuco, o açúcar e a fruticultura do Vale do São Francisco (Foto: Divulgação)

Um grupo de pernambucanos se reuniu, ontem, na Câmara dos Deputados, em Brasília, com o embaixador de negócios dos Estados Unidos, Gabriel Escobar. O objetivo do encontro na segunda secretaria da Casa foi reverter o tarifaço para os setores mais impactados pelo tarifaço em Pernambuco: o açúcar e a fruticultura.

Participaram da reunião com Escobar os pernambucanos Eduardo da Fonte, presidente da frente parlamentar Brasil-Estados Unidos na Câmara; Lula da Fonte, segundo secretário da Casa; e o presidente do Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool no Estado de Pernambuco (Sindaçúcar-PE), Renato Cunha. O presidente da Câmara, Hugo Motta, também esteve presente.

De acordo com Cunha, Eduardo da Fonte destacou o efeito social do setor do açúcar no Nordeste, pela intensa geração de empregos e defendeu também a restauração da tarifa de 10% para o setor das frutas, sobretudo da manga, a mais afetada pela sobretaxa de 40%.

Ainda segundo Cunha, o embaixador dos EUA foi receptivo sobre a possibilidade de encontrar uma solução para tentar retirar o tarifaço desses produtos. “Ele tentará fazer trabalhos junto ao governo americano para tentar mostrar o caráter socioeconômico dessas culturas. Além da relevância dessa restauração de competitividade”, disse.