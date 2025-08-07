Com investimento de R$ 40 milhões, governo federal lança Rouanet Nordeste

Programa Rouanet Nordeste deve ampliar investimentos culturais na região (Foto: Fernando Cavalcante)

O governo federal lançou, nesta quinta-feira (7), o Rouanet Nordeste, pela ministra da Cultura, Margareth Menezes, no Crato (CE). O programa busca descentralizar e regionalizar os recursos culturais, com foco nos estados do Nordeste, além de parte de Minas Gerais e do Espírito Santo.

A iniciativa reúne aportes de sete empresas estatais e totaliza R$ 40 milhões em investimentos para o biênio 2025-2026. O Banco do Nordeste (BNB) é responsável pela destinação de R$ 11 milhões. Participam ainda Banco do Brasil, Caixa, Petrobras, Transpetro, Serpro e Emgea.

O anúncio do aporte foi feito durante o lançamento do Programa Kariri Criativo, realizado no Centro Cultural do Cariri. A programação fez parte do seminário Raízes do Amanhã, que reúne artistas, empreendedores, pesquisadores e gestores públicos em oficinas, mesas temáticas e laboratórios de cocriação.

"A retomada do investimento na Cultura é uma marca do Governo Lula. O Rouanet Nordeste representa uma aliança entre o Ministério da Cultura, empresas estatais e o setor cultural da região. São R$ 40 milhões em recursos, o maior edital desde que, em 2023, se consolidaram as parcerias público-privadas por meio da Lei Rouanet. É um investimento que demonstra a confiança na cadeia produtiva da Cultura que gera trabalho, renda e cidadania”, afirmou o presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara, por meio da assessoria de imprensa do BNB.

Durante o evento, a ministra Margareth Menezes ressaltou a democratização do apoio à cultura com o Rouanet Nordeste. "Alcançamos mais de dois mil municípios com esse programa especial. Com ele, avançamos nas garantias dos direitos culturais, enfrentando e corrigindo um erro histórico, que era a concentração de recursos em poucos territórios. Estamos trabalhando para no final desse Ministério entregarmos a cultura como política de estado", declarou a ministra.

Margareth reforçou ainda a importância do apoio de empresas públicas, como o Banco do Nordeste, no incentivo às atividades culturais

O edital da Rouanet Nordeste prevê a seleção de 103 projetos nas áreas de música, artes cênicas, artes visuais, literatura e audiovisual. Os recursos serão distribuídos em três faixas de apoio, variando de até R$ 200 mil a R$ 1 milhão. As inscrições seguem até 4 de setembro de 2025, e a execução dos projetos está prevista para o ano de 2026. A íntegra do edital pode ser conferida no site do Ministério da Cultura.

