Mega-Sena: veja o que daria para fazer com R$ 100 milhões

Quem vai apostar no próximo sorteio da Mega-Sena, de olho na "bolada", vale lembrar o que seria possível comprar

Três apostas do Grande Recife acertaram a quina da Mega-Sena. (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

O sorteio desta terça (5) da Mega-Sena pagará ao apostador vencedor um prêmio estimado em R$ 100 milhões.

No último sorteio, realizado dia 2 de agosto, as dezenas sorteadas foram 08-09-12-16-43-53. Ninguém levou a bolada. Quem levou a quina foi um apostador de Gurupi, no Tocantins, e ganhou R$ 47.035,94.

Vale lembrar que os prêmios da loteria têm desconto de 30% de Imposto de Renda (IR).

Se você costuma apostar, já deve ter muitos planos para o dia que o prêmio chegar. E você sabe o quanto esse montante renderá a depender da aplicação que for feita?

Na tradicional poupança, que é isenta de pagamento de IR, os R$ 100 milhões renderão em torno de R$ 570 mil por mês caso você saque o valor todo mês. Com a Selic em 15%, o valor rende 0,5% ao mês + Taxa Referencial (TR).

Se você optar pelo Tesouro Selic 2028: R$ 911 mil por mês, já descontando 22,5% de IR. Lembrando que essa opção oferece remuneração anual de Selic e mais 0,05%.

CDB

O Certificado de Depósito Bancário (CDB) renderia em torno de R$ 902 mil por mês, já descontando o Imposto de Renda. Lembrando que o CDb paga 100% do CDI (Certificado de Depósito Bancário).