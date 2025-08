Vendas de carros com motor 1.0 crescem 11,35% em um ano, diz Fenabrave

(Reprodução)

As vendas de carros com motor 1.0 cresceram 11,35% no mês de julho, em comparação ao mesmo período do ano passado, de acordo com dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). De junho a julho de 2025, a alta foi de 13%.

Os números foram revelados neste sábado (2/8), durante visita do vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), a concessionárias de Brasília (DF). A agenda foi acompanhada pelo presidente da Fenabrave, Arcélio Alceu dos Santos Junior.

