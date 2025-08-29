Governo prevê Selic a 13,11% ao ano no final de 2026, aponta Orçamento

PLOA de 2026 prevê taxa Selic em 13,11% ao ano ao final de 2026. Texto foi enviado ao Congresso Nacional nesta sexta-feira (29/8)

Dinheiro, Real Moeda brasileira (José Cruz/Agência Brasil)

O governo Lula enviou ao Congresso Nacional nesta sexta-feira (26/8) o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLOA) de 2026 com previsão de Selic em 13,11% ao final de 2026. Atualmente, a taxa está em 15% ao ano e o Banco Central (BC) ainda não sinalizou um ciclo de flexibilização monetária.

A taxa Selic, que compõe os juros no Brasil, é definida pelo BC por meio do Comitê de Política Monetária (Copom).

Confira as demais estimativas:

- 2026: 13,11% ao ano

- 2027: 10,09% ao ano

- 2028: 8,27% ao ano

- 2029: 7,27% ao ano



Os dados constam na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), enviada em abril.



