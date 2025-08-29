Fraude no INSS: 2 milhões de vítimas aderiram ao acordo de reembolso

Escândalo revelou que aposentados e pensionistas descontos na folha de pagamento realizado pelas entidades de forma indevida

Instituto Nacional do Seguro social (INSS) (Foto: Marcelo Casal Jr/Agência Brasil)

O Palácio do Planalto informou, nesta sexta-feira (29/8), que mais de dois milhões de vítimas aderiram ao acordo de ressarcimento do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) após descontos irregulares.

Ainda conforme informações do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o montante de 2.004.449 representa mais de 70% do total de beneficiários que podem receber o reembolso.

“Ultrapassamos a marca de dois milhões de adesões, mas ainda há cerca de 800 mil beneficiários que já estão aptos e ainda não aderiram ao acordo. Nosso compromisso é garantir que cada aposentado e pensionista tenha seu dinheiro de volta com toda a segurança”, indicou o presidente do INSS, Gilberto Waller.



