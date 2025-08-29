Início da dragagem do canal interno do Porto de Suape é autorizado

Início da dragagem do canal interno do Porto de Suape é autorizada (Miva Filho/Secom)

A governadora Raquel Lyra deu ordem de serviço, nesta sexta-feira (29), ao lado do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, para o início da dragagem do canal interno do Porto de Suape. Segundo o governo de Pernambuco, o investimento é de R$ 217 milhões, sendo R$ 117 milhões oriundos do Estado e R$ 100 milhões do governo federal, por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC3), e a obra vai ampliar a capacidade operacional do porto, permitindo a atracação de navios de grande porte.

O prazo para conclusão da dragagem do canal, que será aprofundado para 16,2 metros, é de seis meses, prevendo a remoção de 3,8 milhões de metros cúbicos de sedimentos.

“Com essa dragagem, estamos garantindo que o Porto de Suape tenha a capacidade de trazer navios de maior porte, assim, eles podem vir repletos com a sua real potência. Isso é um compromisso de Pernambuco há pelo menos 10 anos. Ano passado, a movimentação de cargas em Suape foi a segunda melhor da nossa história e a gente tem garantido, desde o início do nosso mandato, investimentos importantes para permitir que o porto continue a crescer. Concluímos a dragagem do canal externo, hoje damos ordem de serviço para a dragagem do canal interno, e além disso, existem investimentos privados. Estamos permitindo que Suape se coloque no jogo de melhor porto para investimentos no Brasil”, afirmou a governadora.

A obra está dividida em duas etapas. A primeira é para garantir a atracação, em segurança, de porta-contêineres de até 366 metros de comprimento, além de outras embarcações de classe mundial com capacidade máxima de carga.

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, detalhou que, com a dragagem feita, o porto vai receber navios maiores que serão operados pela Maersk e APM Terminals. “Com isso, vamos poder ampliar as exportações e importações no Estado, colocando Pernambuco, mais uma vez, na rota da competitividade internacional do escoamento da produção dos portos brasileiros. Hoje, o Porto de Suape é um dos que mais cresce no país”, afirmou.

A segunda etapa contempla a dragagem e a manutenção da bacia de evolução e dos Píeres de Granéis Líquidos (PGLs) 3A e 3B, que serão aprofundados até 18,5 metros. Segundo o Estado, com essas intervenções, Suape passará a ter o maior calado operacional para navios de contêineres entre os portos públicos brasileiros e o segundo maior do país para granéis líquidos. Os sedimentos retirados serão destinados a uma área de bota-fora já licenciada pela Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH), com todas as autorizações necessárias concedidas.

“Isso significa aumentar de imediato em mais de 20% a capacidade operacional da área portuária. Os navios de grande porte, que antes precisavam entrar com meia carga, agora poderão entrar cheios. Ou seja, haverá economia de dinheiro, tempo e logística”, disse o secretário de Desenvolvimento Econômico, Guilherme Cavalcanti.

O conjunto das intervenções atende a padrões internacionais de segurança e a legislação ambiental. “Suape é um porto de águas abrigadas, tem localização estratégica e infraestrutura adequada para estimular a atração de novas rotas marítimas e atracação das maiores categorias de navios em operação com capacidade máxima de carga”, afirma o gestor da estatal portuária, Armando Monteiro Bisneto.