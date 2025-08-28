Sebrae-PE e Aspa lançam programa para revitalização de minimercados

Em sua primeira fase, o projeto Retrofit Varejo de Alimentos está atendendo empresas da Região Metropolitana do Recife na inovação dos modelos de negócios

Na primeira etapa, iniciada em abril deste ano, o projeto-piloto está beneficiando 40 empreendedores formais do varejo de alimentos (Foto: Divulgação)

O Sebrae Pernambuco e a Associação Pernambucana de Atacadistas e Distribuidores (Aspa), por meio da iniciativa Seja Pernambuco, lançaram nesta quinta-feira (28) o Retrofit Varejo de Alimentos. O programa tem como foco o fortalecimento de estabelecimentos como minimercados, mercadinhos e lojas de conveniência, que têm enfrentado desafios diante das novas configurações do varejo. Com o investimento inicial de R$ 600 mil, a ação inédita projeta requalificar os pequenos negócios desse segmento no estado.

Em sua primeira fase, o Retrofit Varejo de Alimentos está atendendo empresas do Grande Recife com intervenções práticas voltadas ao aprimoramento da gestão, visibilidade dos estabelecimentos e à inovação nos modelos de negócios. A iniciativa acontece de forma gratuita para o empreendedor.

O programa atua na vulnerabilidade desses estabelecimentos diante de grandes empreendimentos do setor. Já na primeira etapa, iniciada em abril deste ano, o projeto-piloto está beneficiando 40 empreendedores formais do varejo de alimentos.

Eles estão recebendo consultorias personalizadas em áreas como eficiência operacional, marketing, layout e controle financeiro. Além de acesso a boas práticas, inovações e tendências de mercado. Os estabelecimentos estão passando também por revitalização, com modernização de fachadas, instalação de sinalização interna e disponibilização de fardamento.

Na busca por trazer mais competitividade para os pontos de venda e torná-los atrativos para os consumidores, ao todo, a execução do programa deverá durar 10 meses. Todas as soluções propostas pelo Retrofit Varejo de Alimentos são de alto impacto e de rápida implementação

Além de amenizar o risco de fechamento das operações, a expectativa é que os estabelecimentos participantes aumentem a fidelização de consumidores e alcancem um incremento médio de 20% na receita. Outro objetivo é conectar esse grupo de empresários à produção rural local, estimulando, também, a cadeia produtiva agropecuária de Pernambuco.

“Apoiar o empreendedor do varejo é investir em negócios que estão diretamente conectados com as realidades regionais e têm maior capacidade de adaptação ao mercado. Fortalecer esses empreendimentos é fortalecer Pernambuco, promovendo inclusão produtiva e desenvolvimento territorial”, destaca Murilo Guerra, superintendente do Sebrae/PE. “Começamos esse programa com 40 empresas da Região Metropolitana do Recife, mas a nossa expectativa é de expandir esse alcance. Sem dúvida, essa iniciativa é um compromisso com o futuro do setor e com o crescimento sustentável do estado”, acrescenta.

Integrando as ações do Seja Pernambuco, a iniciativa da Aspa tem atua no fortalecimento da economia de bairro em Pernambuco com estímulos ao setor de agentes de distribuição e supermercadistas de pequeno e médio porte. Além disso, o Retrofit Varejo de Alimentos promove maior integração entre indústria, atacado e varejo, com foco na competitividade e no crescimento sustentável.

De acordo com levantamentos setoriais, os mais de 100 agentes de distribuição da Aspa e os mais de 26 mil pequenos varejos em Pernambuco empregam, juntos, cerca de 160 mil pessoas diretamente e mais de 40 mil indiretamente. Esses negócios movimentam anualmente torno de R$ 7 bilhões.

“Foi olhando para a potência deste mercado que lançamos há um ano o Seja Pernambuco, uma iniciativa séria e consistente de apoio ao supermercadista de pequeno e médio porte do estado para uma melhor sustentação dos seus negócios. Agora, junto com o Sebrae, damos mais um passo à frente neste movimento de incentivo, ampliando as atuações do Seja Pernambuco. Com o Retrofit Varejo de Alimentos estamos chegando ainda mais perto dos varejos de alimentos de bairro, entendendo as dores dos empresários e implementando um trabalho estruturado e inédito no setor para a requalificação dos seus negócios. E, o melhor de tudo, com um processo de modernização e renovação 100% gratuito para as lojas participantes”, pontua Inácio Miranda, presidente da Aspa.

Segundo a Pesquisa Anual de Comércio (PAC - 2022) do IBGE, o comércio varejista de alimentos de pequeno e médio porte é um dos principais empregadores da área no Brasil. Ele contrata mais de 2 milhões de pessoas, número cinco vezes superior às contratações das grandes redes varejistas, que respondem por cerca de 396 mil vagas.?

No estado, a cadeia de abastecimento gera pelo menos 200 mil empregos. Pernambuco possui forte presença de pequenos estabelecimentos comerciais, principalmente no interior, onde atuam de forma central na geração de renda, dinamização da economia e no fortalecimento das comunidades locais.

