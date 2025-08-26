Azul amplia operações entre Recife e Porto

Com nova frequência semanal, companhia soma quatro voos semanais ligando o Recife ao norte de Portugal; Voo terão início a partir de novembro

Os voos serão realizados com aeronaves Airbus A330, com 268 lugares, sendo 18 na classe executiva e 250 na econômica (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil)

A Azul vai aumentar as operações da sua malha internacional entre Recife e Porto a partir de 4 de novembro. Com isso, a rota contará com uma nova frequência semanal, que deve operar até 25 de fevereiro de 2026. Ao todo, quatro voos serão disponibilizados por semana entre a capital pernambucana e a cidade portuguesa. Os novos voos já estão disponíveis para venda nos canais oficiais da companhia.



As novas operações representam 30 voos extras no período. De acordo com a companhia, isso equivale ao incremento de 8.040 assentos. Os voos serão realizados com aeronaves Airbus A330, com 268 lugares, sendo 18 na classe executiva e 250 na econômica.

Segundo a Azul, o novo voo parte de Recife às terças-feiras, às 21h, chegando a Porto às 08h do dia seguinte. A volta será realizada às quartas-feiras, às 10h, com pouso previsto no Recife às 15h05.

Atualmente a companhia possui três voos semanais entre as cidades, saindo do Recife às segundas, quartas e sextas-feiras e retornando de Portugal às terças, quintas e aos domingos.

"Os voos entre Recife e Porto estão sendo um sucesso desde o lançamento, com ocupação média superior a 85%. A nova frequência é resultado direto dessa ótima receptividade, que demonstra o potencial da ligação direta entre Recife e Porto não só para o turismo, mas também para os negócios e para o fortalecimento dos laços históricos e culturais entre Brasil e Portugal", afirmou Beatriz Barbi, gerente sênior de Planejamento de Malha da Azul, por meio da assessoria de imprensa da empresa.

Atrativos da cidade



Localizada no norte de Portugal, Porto está dividida entre a zona histórica, que é Patrimônio Mundial da Unesco, e a parte mais moderna, com arquitetura contemporânea. A cidade possui uma paisagem urbana atrativa, com ruas estreitas e sinuosas e belas praças. Além disso, a cidade é o berço do famoso vinho do Porto.

Ao visitar a cidade, é possível explorar as tradicionais caves de vinho do Porto, localizadas em Vila Nova de Gaia, do outro lado do rio Douro e fazer uma degustação de vinhos. Porto oferece experiências que envolvem história, cultura, gastronomia e paisagens únicas para quem deseja conhecer Portugal.

