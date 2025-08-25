Transforma Pride: festival LGBTQIA+ abre inscrições para a edição 2025 no Recife

Festival acontece nos dias 27 e 28 de setembro, no Cais do Sertão e na Rua do Observatório, no Recife Antigo (Foto: Brugzito/Divulgação)

O Transforma Pride, reconhecido como o maior festival LGBTQIA+ do Nordeste, está com inscrições abertas para expositores, marcas e criadores de todo o Brasil. Estão disponíveis, até o dia 31 de de agosto, mais de 200 vagas gratuitas para marcas e criadores de todas as partes do país. A feira acontece nos dias 27 e 28 de setembro, no Cais do Sertão e na Rua do Observatório, no Recife Antigo.

Com o objetivo de atrair milhares de visitantes e se consolidar como o maior evento desse gênero no Brasil, o Transforma Pride é uma plataforma de empreendedorismo e inclusão que reúne empreendedores, artistas e visitantes de todo o país.

Com foto na economia solidária e na inclusão, a organização do evento espera duplicar o número de participantes, além de apresentar mais de 200 expositores em diversos setores, como moda, beleza, gastronomia, artesanato, design, cultura e upcycling.

"O Transforma Pride nasceu para dar voz, espaço e oportunidade a quem muitas vezes é invisibilizado. Este ano, queremos bater recordes e reforçar que a comunidade LGBTQIA+ é criativa, empreendedora e vital para a economia deste país rico em diversidade", destaca Henrique Guerra de Oliveira, idealizador e produtor executivo do festival, psicólogo e ativista cultural, por meio da assessoria do evento.

Turismo LGBTQIA+

Além de shows, gastronomia e arte, a edição deste ano contará com estandes de representações de estados, com a divulgação de destinos turísticos e cidades do Brasil voltadas para o público LGBTQIA+.

O segmento movimenta bilhões na economia global e que encontra no evento um espaço para atrair novos públicos. "Estamos falando de um público que viaja, consome, valoriza a cultura e impacta diretamente a economia do turismo. O Transforma Pride se torna um ponto de encontro para apresentar o melhor do Brasil para esse mercado em crescimento", reforça o idealizador do Transforma Pride.

Em 2024 o Transforma Pride reuniu caravanas de várias partes do Brasil, como a Feira LGBT do Ceará, que trouxe para o Recife produtos e talentos do estado. Para este ano, o encontro promete ser ainda maior, acolhendo feiras e coletivos de todo o país.

Reconhecimento

O Transforma Pride recebeu o Prêmio Nacional Sérgio Mamberti, que reconhece iniciativas que promovem a diversidade cultural. Além de atrair o interesse de órgãos públicos por seu impacto social e cultural. Além disso, o evento também foi citado pela ONU, por estar de acordo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da organização.

Atrações culturais

Aberto ao público, o Transforma Pride 2025 terá em sua programação atrações de todas as regiões do Brasil, além de um show internacional surpresa. Se apresentarão no palco do festival artistas independentes e autorais, incluindo performers, cantores, comediantes e artistas plásticos.

Serviço:

Transforma Pride 2025

Local: Cais do Sertão e Rua do Observatório – Recife Antigo (PE)

Quando: 27 e 28 de setembro de 2025

Entrada gratuita

Inscrições abertas para expositores até 31 de agosto, no link.

