CGS Recife 2025 começa nesta quinta-feira (21), no Recife Expo Center

O CGS Recife 2025 acontece nos dias 21 e 22, no Recife Expo Center (Foto: CGS/Divulgação)

O Recife recebe entre os dias 21 e 22 de agosto, o CGS Recife 2025. O encontro traz oportunidades de diálogo e capacitação no universo de jogos online no Brasil. O evento, que acontece no Recife Expo Center, área central da capital de Pernambuco, contará com a participação de autoridades, operadores e desenvolvedores do setor.

No CGS Recife 2025, os participantes poderão participar de painéis com os temas mais relevantes e atuais desse setor no Brasil, analisar as estratégias de crescimento do setor e os avanços regulatórios no país. O mercado de iGaming se posiciona como um dos setores mais dinâmicos a nível global. As inscrições estão abertas no link.



Organizado pela CGS Events, o encontro inclui os principais atores da indústria do jogo no Brasil, com foco no Nordeste. Além disso, viabiliza um espaço de troca de experiências e desafios.



De acordo com a organização, a região é estratégica para o iGaming no Brasil, pois reúne grandes operadores nacionais e atrai uma audiência engajada. A escolha do Recife para a realização do fórum representa uma oportunidade única para dar visibilidade ao potencial da região e consolidar vínculos com empresas interessadas em se desenvolver neste mercado em expansão.



A programação contará com painéis apresentados por autoridades do setor que compartilharão experiências, estratégias e oportunidades que a regulamentação e a inovação representam para os jogos online no país.





CGS Recife 2025



Quando: Quinta (21) e sexta-feira (22), no Recife Expo Center

Programação, ingressos e mais informações: https://cgsbrasil.com