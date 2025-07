Apostas geram quase R$ 4 bilhões em arrecadação no 1º semestre

Após regulamentação, Receita Federal projeta entre R$ 8 bi e R$ 12 bi no ano com a tributação do setor

O governo arrecadou R$ 3,8 bilhões com a tributação de jogos e apostas nos primeiros seis meses do ano. O dado foi divulgado pela Receita Federal na última quinta-feira (24). O montante arrecadado em junho deste ano foi de R$ 764 milhões, ante R$ 6 milhões no mesmo mês de 2024.

O mês de maio foi o de maior recolhimento, com R$ 814 milhões. Antes do fechamento do semestre, ainda em maio, a Receita já havia informado R$ 3,026 bilhões arrecadados. Com esses valores, o governo prevê que a receita anual com taxas fique entre R$ 8 bilhões e R$ 12 bilhões.

O crescimento das arrecadações acontece por causa da consolidação da regulamentação do mercado, sob a Lei 14.790/2023, em vigor desde janeiro de 2025.

A lei e normas correlatas preveem que parte dos valores arrecadados com o setor seja destinado a áreas como seguridade social, educação, saúde, turismo, segurança pública e esporte — com regras de operacionalização e repasses definidos pela Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA).

Com a regulação do mercado, o desempenho do setor superou o de segmentos tradicionais da economia, como educação (R$ 516 milhões), comércio varejista (R$ 507 milhões) e fabricação de máquinas e equipamentos (R$ 408 milhões).