Estado anuncia atração de R$ 364,2 milhões em investimentos, com expectativa de 492 novos empregos

Do total, R$ 342,5 milhões aportados pelas empresas seguirá para o interior de Pernambuco, no setor de alimentos

O anúncio foi feito durante a 132ª reunião do Conselho Estadual de Políticas Industrial, Comercial e de Serviços (Condic), nesta quarta-feira (30) (Foto: Thatiany Lucena/DP)

O estado anunciou a chegada de R$ 364,2 milhões em investimentos para Pernambuco, com a expectativa de geração de 492 novos empregos por meio da implantação ou ampliação de indústrias, atacadistas, importadores e centrais de distribuição. O anúncio foi feito durante a 132ª reunião do Conselho Estadual de Políticas Industrial, Comercial e de Serviços (Condic), nesta quarta-feira (30).

O Secretário de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, Guilherme Cavalcanti, explica como funciona o processo de aprovação desses aportes. “Pernambuco tem dois programas de incentivos fiscais, o Programa de Desenvolvimento de Pernambuco (Prodepe) e o Programa de Estímulo à Indústria de Pernambuco. Ambos passam por um processo de análise e aprovação. Começa na Agência de Desenvolvimento Econômico, passa pela Secretaria da Fazenda e é consagrado aqui nesse momento do Condic, que é como se fosse uma audiência pública, onde a gente joga para a sociedade quais são as decisões do governo sobre os incentivos fiscais. Aprovado aqui, ele vira um decreto que é assinado pela governadora”.

Ao todo, foram 44 projetos aprovados, sendo 18 de indústrias. Do total de investimentos, 94%, ou seja R$ R$ 342,5 milhões, seguirá para o interior de Pernambuco, em duas indústrias do setor alimentício. Serão investidos R$ 111,3 milhões pela Mondelez em Vitória de Santo Antão, com expectativa de geração de 160 empregos diretos e R$ 220 milhões pela Laticínios Santa Maria, que devem gerar 85 empregos no município de Brejão, no Agreste do estado.

O secretário destaca ainda que faz parte da gestão estadual ampliar os investimentos no interior de Pernambuco. “Como indutor, temos regras específicas que ampliam os incentivos para que as empresas estejam no interior. A gente tem uma linha de esforço contínuo de levar informação e de fazer a mediação do investidor com os pontos finais nesta região. Estamos em contato com as prefeituras para ajudar no processo de licenciamento ambiental, para garantir que os acessos e também as estradas estejam boas para que essas empresas possam operar lá”, disse.

A reunião contou também com a presença da primeira presidente mulher da história da Adepe, Ana Luiza Ferreira. Ela reforçou a missão do governo estadual na atração de investimentos e também na reformulação das estratégias para a Reforma Tributária. “A gente acrescenta à essa missão, a missão de também formular o Pernambuco pós-reforma tributária. A reforma tributária já começa em 2029, está batendo na porta, neste período de transição. Em 2032 a gente de fato tem uma realidade completamente transformada e isso muda o cenário de atração de investimentos para Pernambuco”, disse.

Importadoras e Centrais de Distribuição

Durante a reunião, nove projetos de importação também foram aprovados. Essas importações anuais previstas chegam a R$ 60,6 milhões e devem gerar um recolhimento de ICMS de R$ 8,2 milhões para o estado.

Já as 17 Centrais de Distribuição incentivadas neste devem gerar R$ 1,4 bilhão entre compras e transferências anuais previstas. A expectativa é que o recolhimento anual dessas empresas gere R$ 114,4 milhões para Pernambuco.

De acordo com as regras do Prodepe, as empresas com projeto aprovado devem realizar esses investimentos em um período máximo de três anos. Já as incentivadas pelo Proind, os aportes previstos devem ser feitos em um prazo de até cinco anos.

Na última reunião, que aconteceu em maio, o governo do estado anunciou a chegada de R$ 211,1 milhões em investimentos. Neste ano, os aportes totalizam R$ 915,2 milhões até o momento. Os novos anúncios devem ser realizados nas próximas reuniões do Condic, previstas para setembro e dezembro. Em 2024, o volume de aportes foi de cerca de R$ 1 bilhão com 3.517 mil empregos anunciados em cinco reuniões.