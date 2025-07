Brasil vai à OMC e reclama de tarifas "arbitrárias" impostas por Trump

Lula e Trump Colagem (Evaristo Sa e Andrew Caballero-Reynolds/AFP )

O Itamaraty denunciou, nesta quarta-feira (23/7), no Conselho Geral da Organização Mundial do Comércio (OMC) o que considera “tarifas arbitrárias” impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao Brasil. O apelo acontece a oito dias da taxação de 50% a produtos brasileiros, anunciada pelo republicano para pressionar o Supremo Tribunal Federal (STF) a interromper os processos contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O Brasil foi representado pelo embaixador Philip Fox-Drummond Gough, secretário de Assuntos Econômicos e Financeiros do Ministério de Relações Exteriores (MRE). O diplomata foi diretor do Departamento de Negociações Comerciais e tem ampla experiência em política econômica no Itamaraty, inclusive com relação às negociações com os Estados Unidos.

Sem citá-lo, Gough afirmou que as medidas de Trump ameaçam o comércio internacional: “Tarifas arbitrárias, anunciadas e implementadas em forma de caos estão desestruturando as cadeias globais de valor e correm o risco de lançar a economia mundial em uma espiral de preços altos e estagnação”.

