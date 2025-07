Saiba como participar de "feirão" gratuito de empregos e estágios com 350 vagas

Feirão acontece na quarta (23), no Grau Técnico (Divulgação )

Um “feirão de empregos” será realizado pelo Grau Educacional, na Boa Vista, no Recife, na quarta-feira (23).



No evento, que ocorre das 10h às 16h, na Avenida Conde da Boa Vista, serão oferecidas 350 vagas de trabalho.



A entrada é gratuita e não é necessário agendamento prévio.



A 18ª Feira de Empregabilidade pretende servir como ponte para profissionais que estão em busca de inserção ou recolocação no mercado de trabalho.

Segundo a instituição, haverá a participação de 23 empresas e instituições parceiras.

Há oportunidades nas seguintes áreas: gestão, saúde, indústria, tecnologia da informação, construção civil e segurança do trabalho.



Entre os nomes confirmados estão: Arena GO, BRE, IEL, SINE/PE, Ferreira Costa, Drogasil, Clínica SiM, APVS Progresso, Teixeira Logística, Humaniza RH, Aly Consultoria, entre outras organizações que atuam em diferentes setores do mercado.

As vagas contemplam cargos como técnico em farmácia, técnico em enfermagem, administração, mecânico de motos e industrial, além de balconista de farmácia



A programação da feira inclui palestras, elaboração e entrega de currículos, além de uma série de serviços gratuitos à população, como aferição de pressão e glicose, vacinação, testagem de ISTs, exames oftalmológicos e coleta de sangue, em parceria com o Banco Hemato.



A feira também contará com a participação ativa dos alunos da instituição, por meio da Feira de Negócios, que trará exposições práticas de diversos cursos técnicos.



“O evento reforça o compromisso do Grau Educacional com a formação profissional e a geração de oportunidades reais de trabalho, acolhendo tanto quem busca recolocação quanto quem está iniciando sua jornada no mercado”, destaca Elielson Filho, gerente de marketing da rede.



Conheça a instituição

O Grau Técnico conta com mais 130 unidades no país. Atua nas áreas de saúde, tecnologia, indústria, gestão e negócios.

A duração dos cursos varia de três meses a dois anos, com aulas de uma a três vezes na semana.A entidade tem mais de 200 mil alunos matriculados