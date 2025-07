Esperando diálogo, Haddad nega retaliação a EUA sobre dividendos

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, durante audiência pública conjunta, promovida pelas comissões de Finanças e Tributação e de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (Lula Marques/Agência Brasil)

Ainda no campo do diálogo acerca da tarifa de 50% imposta pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aos produtos brasileiros, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, negou que o governo brasileiros esteja adotando medidas para limitar as remessas de dividendos de empresas norte-americanas que operam no Brasil.

Em publicação no X, neste sábado (19/7), o Ministério da Fazenda se manifestou sobre os rumores.

“O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nega que o governo brasileiro esteja avaliando a adoção de medidas mais rigorosas de controle sobre os dividendos como forma de retaliação às taxas adotadas pelos Estados Unidos e reafirma que essa possibilidade não está em consideração”, informou a pasta.

