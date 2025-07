Tarifaço de Trump deve causar retração de 2,1% no comércio mundial e aumentar inflação no Brasil

Especialistas apontam o recuo do comércio internacional e da globalização como consequências do tarifaço de Trump

Tarifaço de Trump deve aumentar ainda mais as incertezas na economia mundial e reduzir o ritmo da economia mundial (Foto: Brendan SMIALOWSKI / AFP)

As taxas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, impostas a mais de 20 países devem aumentar ainda mais as incertezas na economia mundial e reduzir o ritmo da economia mundial.

O conjunto de tarifas impostas por Trump pode causar uma queda de 0,12% na economia global e uma retração de 2,1% no comércio mundial (US$ 483 bilhões). Os dados são de um levantamento da Confederação Nacional da Indústria (CNI), a partir de fontes oficiais e estudos econômicos (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços; e Universidade Federal de Minas Gerais).

Além disso, a medida pode reduzir em 0,16% o PIB do Brasil e da China. O levantamento também estima uma queda de R$ 52 bilhões nas exportações brasileiras e a diminuição de 110 mil empregos no País.

Segundo o economista, doutor em economia e professor da FIA Business School, Paulo Feldmann, as tarifas impostas pelo presidente norte americano já refletem na redução do crescimento da globalização, o que também impacta o comércio internacional.

De acordo com Feldmann, em 2025, o comércio internacional já dá sinais de que apresentará uma queda em relação aos anos anteriores. “Ainda não sabemos exatamente quanto, mas terá uma queda. Não haverá uma repetição do total de exportações alcançadas, por exemplo, em 2024”, aponta.

Impactos na economia brasileira

Ainda segundo o economista, a desaceleração do comércio global afetará todos os países, inclusive o Brasil, que poderá sofrer com a desvalorização do real. “O país vai vender menos. O outro problema é que a economia brasileira realmente poderá sofrer impactos sérios. Os brasileiros não gostam de incerteza no futuro, quando acha que alguma coisa está muito incerta, corre para o dólar, com isso, o real se desvaloriza”.

Feldmann aponta ainda que o cenário de desvalorização do real pode ser ruim para o país, pois hoje o Brasil depende muito das importações de produtos industriais. Com a desvalorização da moeda nacional, as importações ficarão mais caras e a primeira consequência é a alta da inflação. “Isso será ruim para o governo e para o Brasil. Nós estamos hoje com uma inflação que já não é uma inflação baixa e que poderá piorar mais ainda”.

Investimentos no Brasil devem cair

Para o economista e professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), Luiz Maia, outro impacto para a economia nacional é o desestímulo em relação à chegada de novas empresas no Brasil, já que a tarifa de 50% sobre a importação de produtos brasileiros pode afetar os negócios.

“O investidor pode pensar que para vender para os Estados Unidos ficou mais improvável, caso o Brasil entre em uma guerra tarifária com os EUA. Então, alguém que tenha interesse em investir no Brasil para exportar para outros países começa a achar o Brasil um pouco mais arriscado. Alguns vão desistir de investir no Brasil, outros só vão manter o investimento no país se tiverem contando com uma taxa de retorno realmente muito alta”, analisa Maia.