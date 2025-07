Dólar sobe e Bolsa cai, com ação contra Bolsonaro e tarifaço de Trump

Real/Dólar (Vanderlei Almeida/AFP/AFP)

Os mercados de câmbio e ações registraram fortes solavancos nesta sexta-feira (18/7) no Brasil. O dólar registrou alta de 0,73% frente ao real, cotado a R$ 5,58, depois de ter atingido a mínima de RS 5,52 durante o pregão. Já o Ibovespa, o principal índice da Bolsa brasileira (B3), fechou em forte queda de 1,62%, aos 133.364 pontos.

Para especialistas, os principais vetores do comportamento do dólar e do Ibovespa nesta sexta-feira foram os desdobramentos em torno da investigação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e sua eventual correlação com o tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra o Brasil. Em 9 de julho, o republicano estabeleceu uma sobretaxa de 50% sobre produtos brasileiros exportados para os EUA. A medida começa a valer em 1º de agosto.

Nesta sexta-feira, Bolsonaro foi alvo de uma nova operação da Polícia Federal. Ele passou a usar uma tornozeleira eletrônica e foi proibido de se manifestar por meio de redes sociais. Para o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), o ex-presidente confessou de forma “consciente e voluntária” uma tentativa de extorsão contra a Justiça brasileira e, ao lado do filho Eduardo, agiu para “interferir no curso de processos judiciais”.

