Dólar cai e Bolsa fica estável, com IOF e tarifaço de Trump

Moeda americana registrou queda de 0,26%, a R$ 5,54, e Ibovespa fechou com leve alta de 0,04%, o que indicou estabilidade do indicador

Dólar (Foto: Vanderlei Almeida/AFP/)

Depois de operar em alta ao longo de toda a manhã, o dólar encerrou o dia em queda de 0,26%, cotado a R$ 5,54, no fim do pregão desta quinta-feira (17/7). Já o Ibovespa, o principal índice da Bolsa brasileira (B3), fez o caminho contrário. Iniciou a sessão em baixa, mas fechou com leve avanço de 0,04%, aos 135.564 pontos. Por ser pequena, essa variação indica estabilidade do indicador.

A forte oscilação dos mercados de câmbio e ações nesta quinta-feira foi atribuída por analistas a dois fatores. A repercussão das tarifas de 50% impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aos produtos brasileiros foi um deles. Elas devem entrar em vigor em 1º de agosto.

Trump também acionou, na noite de terça-feira (15/7), o Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês) para investigar o Brasil. Nesse caso, o órgão analisará supostos “atos, políticas ou práticas” que possam prejudicar o comércio americano.



confira as informações completas no Metrópoles.