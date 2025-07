Investimento

Lula deve anunciar nova etapa do PAC Seleções em breve, diz Geraldo Alckmin

Declaração do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, foi dada durante inauguração de viaduto viabilizado com recursos federais em Francisco Morato (SP)

Estadão Conteúdo

Publicado: 13/07/2025 às 13:47