Cidade com quinto maior PIB de Pernambuco, Goiana pode receber novo aeroporto

Polo automotivo é expressivo em Goiana (Foto: Paulo Paiva/Arquivo DP)

Goiana pode ser o próximo município pernambucano a ganhar o próprio aeroporto. O projeto foi anunciado durante a visita do ministro de Portos e Aeroportos (MPOR), Silvio Costa Filho, à cidade nesta sexta-feira (11).

Em encontro com o prefeito de Goiana, Marcílio Régio (PP), localizada na Mata Norte do estado, a proposta foi apresentada como uma demanda direta do setor produtivo e gestores da região. O objetivo inicial é executar o projeto em conjunto com empresa privada Sada, transportadora da montadora Stellantis.

Para o prefeito, a construção do aeroporto será economicamente positiva para a cidade. “É um grande projeto que vai gerar mais empregos e fortalecer ainda mais o nosso desenvolvimento”, disse. Ele ainda acrescentou que “o apoio do governo federal é fundamental” para concretizar o empreendimento.

Já o ministro Costa Filho garantiu que apoia a ação. “Goiana vai dar um novo salto de crescimento na sua gestão e eu estarei empenhado em ajudar, seja na área de transporte, ou de turismo e cultura, que são marcas importantes desta cidade”, destacou.

Economia expressiva

O município da Mata Norte tem o quinto maior Produto Interno Bruto (PIB) de Pernambuco, com 81 mil habitantes.

Em 2024, quando o estado registrou o maior crescimento econômico dos últimos 15 anos e superou a média nacional, o setor industrial teve o impacto positivo do polo automotivo de Goiana, com a produção de veículos automotores registrando crescimento de 9,9%.

Os dados são do Índice de Atividade Econômica Regional (IBCR) do Banco Central (BC), o qual registrou que o estado alcançou a taxa de 4,7%, maior do que a média nacional de 3,8%.

Outros projetos

Também foram discutidos a implantação de um porto seco, a implantação de uma Instalação Portuária Pública de pequeno porte (IP4) e a retomada da travessia da balsa entre Goiana e Pitimbu, todos com o propósito de atrair investimentos e aumentar a capacidade de escoamento da produção em Goiana.

O ministro frisou a participação que o município tem na economia de Pernambuco. “A presença do Polo Automotivo, que gera milhares de empregos e movimenta a economia do estado, é prova disso”, afirmou.

Assim, para Costa Filho, a execução dos planos é fundamental para dar mais competitividade à região.

Outras figuras da política pernambucana estiveram presentes na reunião, incluindo a vice-prefeita Lícia Maciel, os deputados estaduais Mário Ricardo e Guilherme Uchôa Júnior; os prefeitos Armando Pimentel (Itambé) e Albino Silva (Condado) e a Professora Adelma (Pitimbu-PB); o ex-prefeito de Goiana, Eduardo Honório; vereadores e secretários municipais. O vereador Wagner Monteiro representou os parlamentares da Câmara de Goiana.