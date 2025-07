Dólar fecha estável e Bolsa cai com tarifaço e serviços no Brasil

Investidores monitoraram possíveis reações ao tarifaço de Donald Trump, no Brasil e no mundo, além dos dados do setor de serviços pelo IBGE

Real/Dólar (Vanderlei Almeida/AFP/AFP)

O dólar encerrou a última sessão da semana praticamente estável, depois de passar boa parte do dia operando em alta. Os investidores seguem monitorando as reações, no Brasil e no mundo, ao novo tarifaço comercial imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a diversos países.

No cenário doméstico, o principal destaque desta sexta-feira (11/7) ficou por conta da divulgação dos dados do setor de serviços no Brasil, referentes ao mês de maio.

Donald Trump anunciou nessa quinta-feira (10/7) uma tarifa de 35% sobre os produtos do Canadá. A decisão foi anunciada por meio da rede social Truth Social.



Confira as informações completas no Metrópoles.