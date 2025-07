Valores a Receber: mais de R$10 bilhões ainda estão esquecidos em bancos, diz BC

Dinheiro, Real Moeda brasileira (José Cruz/Agência Brasil)

O Banco Central (BC) informou que há R$10,14 bilhões em valores a receber em instituições financeiras. Os dados são referentes ao mês de maio e foram publicados nesta terça-feira (8).

Ao todo, o Banco Central contabilizou mais de R$ 20 bilhões em valores esquecidos. Desse total, R$10,6 bilhões já foram devolvidos.

O dinheiro pode estar em contas bancárias, consórcios ou outras instituições supervisionadas pelo Banco Central, e deve ser resgatado de duas formas: entrando diretamente em contato com a instituição responsável pelo valor e solicitar o recebimento ou fazendo a solicitação pelo Sistema de Valores a Receber (SVR).

A maior parte das pessoas e empresas que não fizeram o saque têm direito a pequenas quantias. Os valores a receber de até R$ 10 concentram 62,84% dos beneficiários. Só 1,89% tem direito a receber mais de R$1 mil.

Para ter acesso a recursos de pessoas falecidas é preciso ser herdeiro, testamentário, inventariante ou representante legal. Nesse caso e no de empresas encerradas, o representante pode entrar no sistema com a conta pessoal Gov.br e assinar um termo de responsabilidade para fazer o resgate.

Caso seja disponibilizado algum recurso por instituições financeiras, o crédito será feito diretamente na conta. A solicitação automática de resgate é exclusiva para pessoas físicas e está disponível apenas para quem possui chave pix do tipo CPF. A adesão ao serviço é facultativa.

O Banco Central alerta os correntistas a ter cuidado com golpes de estelionatários e avisa que todos os serviços do Sistema de Valores a Receber são gratuitos, que não envia links, nem entra em contato para tratar sobre valores a receber, para confirmar dados pessoais nem para pedir senhas.