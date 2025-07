Mercosul: Lula e Peña discutem partilha de energia excedente da Itaipu

Presidentes do Brasil e do Paraguai se encontraram na Argentina, nesta quinta-feira (3/7), durante a Cúpula do Mercosul

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante encontro com o Presidente da República do Paraguai, Santiago Peña (Ricardo Stuckert / PR)

Os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (PT), do Brasil, e Santiago Peña, do Paraguai, se reuniram nesta quinta-feira (3/7) em Buenos Aires, na Argentina. Durante o encontro, os líderes sul-americanos discutiram a revisão do Anexo C do Tratado de Itaipu, que diz respeito à partilha excedente da usina binacional.

O anexo discutido pelos presidentes estabelece que a energia total produzida pela usina de Itaipu pertence igualmente a Brasil e Paraguai. Os dois presidentes se compromoteram a retomar a revisão do texto.

O documento indica que se um deles não consumir toda a energia contratada, ela pode ser cedida ao outro parceiro no acordo. Por exemplo: caso o Paraguai não consuma os 50%, ele pode vender o excedente para o Brasil.



