Dólar cai a 5,40, menor valor desde agosto de 2024

Dólar (Valter Campanato/Agência Brasil)

Os mercados de câmbio e ações atingiram marcas surpreendentes nesta quinta-feira (3/7) no Brasil. O dólar registrou queda de 0,29% em relação ao real, cotado a R$ 5,40, recuando ao menor patamar desde agosto de 2024. Já o Ibovespa, o principal índice da Bolsa brasileira (B3), fechou em alta de 1,35%, aos 140.927 pontos, o maior nível da história – o recorde anterior era de 140.110 pontos, de 20 de maio de 2025.

O resultado positivo dos mercados, principalmente no caso das ações, também atingiu índices das bolsas de Nova York. No pregão desta quinta, o S&P fechou em alta de 0,83%; o Dow Jones, de 0,77%; e o Nasdaq, que concentra papéis de empresas do setor de tecnologia, subiu 1.02%. Detalhe: o S&P e o Nasdaq também quebraram recordes.

O gatilho para esses avanços, observam analistas, foi dado pelo bom desempenho do mercado de trabalho americano. De acordo com dados do Escritório de Estatísticas do Trabalho (BLS, na sigla em inglês), divulgados nesta quinta-feira, os Estados Unidos criaram 147 mil vagas de emprego em junho. O número ficou bem acima das expectativas do mercado, que previa 110 mil vagas.



