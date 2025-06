Recife amplia participação na malha aérea da Azul

Dados mostram que a Azul é a maior companhia aérea em operação no estado de Pernambuco e no aeroporto de Recife

Foto: Azul/divulgação ()

A companhia aérea Azul divulgou dados sobre o desempenho de suas operações no Recife, onde mantém o principal hub no Nordeste. Nos cinco primeiros meses de 2025, a companhia registrou um crescimento de 12,8% em ASK (indicador que mede assentos oferecidos multiplicados pela distância voada) e um aumento de 3,7% no número de passageiros transportados em comparação ao mesmo período do ano anterior. Atualmente, mais de 1.000 profissionais, entre tripulantes e funcionários de solo, atuam nas operações da empresa na capital pernambucana.

No recorte de maio, a Azul liderou o transporte aéreo de passageiros em Pernambuco. Segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), mais de 260 mil passageiros embarcaram em voos da empresa a partir do estado, o que corresponde a 62,8% do total de passageiros transportados em voos domésticos e internacionais no período. Do Aeroporto Internacional dos Guararapes partem 35 rotas operadas pela companhia, entre destinos nacionais e internacionais, somando quase 2 mil voos por mês.

Entre as novidades recentes, duas novas rotas internacionais foram inauguradas em junho ligando o Recife a Porto, em Portugal, e Madri, na Espanha. Ambos os destinos contam com duas frequências semanais, ampliando as opções de conexão entre a região e o continente europeu.

Ainda este mês, no dia 30, terão início os voos entre Recife e Florianópolis, com três partidas semanais em cada sentido. A operação faz parte de um reforço temporário voltado para o período de alta demanda em julho. Só em 2024, o Aeroporto do Recife registrou mais de 28 mil decolagens da Azul, que ofereceu cerca de 3,7 milhões de assentos a partir da cidade.

Já entre agosto e outubro de 2025, e novamente entre março e outubro de 2026, a companhia retomará o modelo de operação sazonal na rota Recife-Orlando, nos Estados Unidos. Durante esses meses, as viagens para o destino norte-americano serão feitas por meio de conexões em Viracopos (SP), Belém (PA) e Confins (MG). Em dezembro e janeiro, período de maior procura por viagens internacionais, estão previstas três frequências diretas por semana entre Recife e Orlando.

Segundo a Azul, passageiros que tiverem passagens em voos eventualmente alterados serão atendidos de acordo com as normas estabelecidas pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).