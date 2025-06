Governo: anulação do decreto do IOF ameaça programas sociais e ajuste

Congresso Nacional aprovou o decreto legislativo que susta os efeitos do governo federal com mudanças na alíquota do IOF

Plenário do Senado (Waldemir Barreto/Agência Senado)

A equipe econômica de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) começa a fazer contas depois que o Congresso Nacional aprovou o projeto de decreto legislativo (PDL) que susta o decreto do governo que revisa as alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). A previsão do Palácio do Planalto é de que a medida afete, em especial, benefícios sociais.

O reajuste no IOF foi derrubado em votação com larga vantagem na Câmara dos Deputados: 383 votos a 98. Já no Senado, a aprovação da derrubada foi simbólica (aquela onde não há registro de votos).

O texto apresentado pelo Palácio do Planalto eleva a carga sobre grandes investimentos e padroniza alíquotas para empresas. A proposta, no entanto, desagradou parte do Legislativo e do setor empresarial.

