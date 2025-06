De Casa Amarela, no Recife, Fausto Filho assume a Presidência Nacional do G10 Favelas

Comunidade do Recife agora abriga a nova sede nacional do movimento

Fausto Filho (à esquerda) é o novo presidente nacional da organização (Divulgação )

O G10 Favelas, bloco de líderes empreendedores das maiores favelas do Brasil, anunciou oficialmente uma nova etapa em sua trajetória com a nomeação de Fausto Filho como novo presidente nacional da organização. Natural de Recife e até então coordenador do G10 Favelas em Pernambuco, Fausto assume o comando nacional do movimento com mandato de um ano e meio.

A apresentação pública de Fausto como presidente foi realizada na noite do dia 23 de junho, durante o Jantar Prosperar, no Hotel Rosewood, em São Paulo, reunindo lideranças empresariais, parceiros institucionais e representantes de favelas de todo o Brasil. O anúncio ocorreu na véspera de São João, simbolizando o início de um novo ciclo com raízes no Nordeste.

Com forte atuação em Casa Amarela, comunidade do Recife que agora abriga a nova sede nacional do G10 Favelas, Fausto Filho assume com o compromisso de ampliar o impacto social da organização em todo o país, mantendo o foco em geração de renda, empreendedorismo e inovação nas periferias.

“A partir do Nordeste, vamos seguir fortalecendo o protagonismo das favelas brasileiras, impulsionando soluções criativas e sustentáveis que nascem dentro das comunidades”, destaca Fausto Filho.

A transição marca também uma mudança no papel de Gilson Rodrigues, fundador e principal liderança do G10 Favelas até então, que passa a integrar o conselho estratégico da organização. Durante sua gestão, Gilson liderou conquistas expressivas, como:



•A distribuição de mais de 5 milhões de cestas básicas e 6 milhões de marmitas;

•O fortalecimento de mais de 3.500 negócios periféricos por meio do G10 Bank;

•A criação de milhares de oportunidades de emprego e geração de renda, com destaque para programas como Potência Feminina e Costurando Sonhos Brasil.

“O G10 é uma construção coletiva, e a descentralização da liderança é fundamental para o nosso crescimento. Fausto representa essa nova etapa com competência e visão social”, afirmou Gilson Rodrigues.

Com essa transição, o G10 Favelas reafirma seu compromisso com a inovação social e o desenvolvimento sustentável das comunidades brasileiras. As atividades em Paraisópolis, São Paulo, continuam ativas por meio do Hub de Inovação, Empreendedorismo e Impacto Social, enquanto a nova gestão expande o movimento a partir do Nordeste, com base na potência de suas lideranças locais.