Conflitos no Oriente Médio podem afetar preços do petróleo e aumentar a inflação global

A economia mundial pode sofrer ainda mais diante dos impactos recentes do conflito entre o Irã e Israel e, consequentemente, desencadear a elevação dos preços dos combustíveis e o encarecimento do crédito para a população. O motivo disso é que a região tem um grande peso na produção global de petróleo e que o conflito pode elevar o preço do produto, pressionando os custos de transporte e energia no mundo todo.

O economista, mestre em economia e criador de conteúdo, Presley Vasconcellos, explica que, diante de um cenário de encarecimento do petróleo, o Brasil sente o impacto via câmbio e combustíveis, refletindo no encarecimento do frete dos produtos e, consequentemente, da sua produção. “Em cenários de tensão, o dólar costuma subir, encarecendo importações e pressionando a inflação. Isso pode levar o Banco Central a adiar cortes nos juros, mantendo o crédito caro e dificultando o consumo das famílias”, aponta.

Na prática, o preço do diesel, derivado do petróleo, deve subir também. Com isso, o transporte de diversos produtos essenciais para a população, como a carne e o tomate, fretados através de vias rodoviárias, devem ser pressionados pela inflação. Outro ponto abordado pelo economista é a questão da alta do dólar, que encarece também produtos importados como carnes, arroz, hortifrutigranjeiros, grãos e também fertilizantes utilizados na produção de ração, na pecuária.

Em junho, o Banco Mundial projetou uma desaceleração no crescimento global para 2,3% em 2025. De acordo com o economista, caso a guerra entre Irã e Israel se agrave ainda mais, os impactos podem ser bem maiores do que os já previstos. “Um choque no preço do petróleo ou rupturas no comércio internacional afetariam diretamente a atividade econômica, com menos investimentos, menos empregos e maior instabilidade global”, aponta.

Ainda de acordo com Presley, algumas soluções podem amenizar as consequências do conflito na economia. “No curto prazo, é importante manter estabilidade fiscal e proteger os mais vulneráveis da inflação. No longo, investir em transição energética, fortalecer o comércio entre países e apoiar soluções diplomáticas são caminhos para reduzir a exposição a crises como essa”, afirma.

A Força Aérea de Israel lançou nesta terça-feira (17), uma nova série de bombardeios contra o Irã, diante de rumores de que os Estados Unidos podem entrar na guerra ao seu lado. Segundo informações do Estadão Conteúdo, de acordo com balanços divulgados pelas autoridades dos países, os bombardeios mútuos nos últimos dias deixaram pelo menos 224 mortos no Irã e 24 em Israel.