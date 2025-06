Caixa Econômica reforça linha de crédito para compra de imóveis no centro do Recife

A segunda edição do evento "Conexão Recentro: um centro de oportunidades", promovido pela Prefeitura do Recife, apresentou a linhas de crédito específicas da Caixa Ecônomica para empresários interessados em revitalizar prédios do centro do Recife.

A segunda edição do evento "Conexão Recentro" reuniu investidores e empresários do ramo imobiliários com representantes da Prefeitura do Recife e Caixa Econômica Federal. (Marina Torres/DP Foto)

Principal operadora de crédito imobiliário do Brasil, a Caixa Econômica Federal quer se tornar o “banco do retrofit”. O plano foi apresentado na segunda edição do “Conexão Recentro: um centro de oportunidades”, que reuniu investidores, empresários e proprietários de imóveis com representantes da Caixa e da Prefeitura do Recife, nesta terça-feira (10). O evento tinha o objetivo de apresentar as linhas de crédito especial do banco para quem busca investir em prédios do centro do Recife com obras de retrofit.

O Gerente de Clientes e Negócios de Habitação Para Pessoa Jurídica do banco, Reinaldo Mazzocato, apresentou as vantagens das linhas de financiamento especiais que a Caixa oferece para o segmento. As obras devem revitalizar prédios que estão localizados nas áreas do projeto Recentro, da Prefeitura do Recife, que engloba os bairros do Recife, São José, Santo Antônio e parte da Boa Vista, com o objetivo final de moradia.

Entre as construções que são alvo do projeto estão endereços emblemáticos, como os edifícios Tebas, JK, Pernambuco e Brasilar, todos no bairro de Santo Antônio. Os empresários que comprarem prédios nesse perfil, através de financiamento na Caixa, poderão financiar a aquisição pelo valor do imóvel original ou receber 50% do valor do financiamento antecipado. Além disso, depois que as obras de retrofit estiverem concluídas e os moradores financiarem o novo apartamento, a Caixa vai considerar a fração ideal do imóvel original.

Não há teto para investimentos com recursos livres da Caixa e os apartamentos finais podem ser direcionados a compradores de diferentes perfis. Compradores de apartamentos de até R$350 mil nos prédios retrofitados poderão financiá-lo com taxa de 8,16% ao ano pelo programa “Minha Casa, Minha Vida”.

Em fevereiro deste ano, a primeira edição do “Conexão Recentro” promoveu o lançamento da linha de financiamento para obras de retrofit do BNB/Sudene, focado principalmente em empreendimentos comerciais ou mistos, a partir da demanda do Recentro. A partir da iniciativa, a Prefeitura do Recife busca articular iniciativas públicas de infraestrutura, mobilidade e eventos com a iniciativa privada.

“Além do benefício fiscal de IPTU, ISS e ITBI concedido pela Prefeitura, a gente está dando mais um passo junto às instituições financeiras para criar linhas de financiamento específico para que o centro seja vantajoso e competitivo em relação a outras áreas da Cidade”, disse Ana Paula Vilaça, que é chefe de Gabinete do Centro do Recife e coordenadora do Programa Recentro. Segundo ela, a iniciativa vem crescendo exponencialmente. Ao todo, já foram mais de R$500 milhões em investimentos privados e R$200 milhões em melhorias de espaços públicos.

Criado em 2021, o Recentro restaurou 1 imóvel em 2022, 5 imóveis em 2023, e 37 imóveis em 2024. Somente no final desse último ano, a Caixa criou a linha de financiamento para retrofit, que já vem sendo explorada também em outras cidades, e, em 2025, o BNB também lançou sua própria linha. Com o reforço dos incentivos de financiamento, a expectativa é de que o programa da Prefeitura do Recife ganhe ainda mais adesão.

“A gente sabe que para ter uma requalificação completa, a gente precisa da moradia. É a Caixa quem vai ofertar uma solução de financiamento para quem for adquirir um imovel que é destinado à moradia. A gente resolve um problema que o mercado da construção civil tem, que é linha de financiamento específica para esse tipo de projeto (retrofit). Financiamos tanto a construtora, como também o cliente final”, explicou Marcelo Maia, Superintendente de Rede da Caixa Econômica.