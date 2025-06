Mais de 82% dos pernambucanos pretendem comprar presentes no Dia dos Namorados

Empresários apostam em estratégias de vendas para atrair os clientes (Tânia Rêgo/Agência Brasil)

Neste Dia dos Namorados, levantamento da Fecomércio-PE em parceria com o Sebrae aponta que 41, 2% dos pernambucanos pretendem celebrar a data. Entre os entrevistados, 82,2% afirmaram que vão comprar presentes, enquanto 25% vão comemorar em restaurantes e lanchonetes. Outras pessoas optam ainda por jantar em casa (18%), viagens ou passeios (10%) e idas a shows ou casas noturnas(3,6%).



O gasto médio com presentes é R$ 209, 00 por pessoa, e a maioria dos consumidores planeja ir às compras na semana da data. A preferência no quesito estabelecimentos fica com o comércio tradicional, alternativa de 46,2% das pessoas, seguido pelos shoppings (39,6%) e pelo comércio online (14,2%).



Já com relação às formas de pagamento, 55% usarão o cartão de crédito e 34, 6% o Pix.

Os itens preferidos para presentar incluem roupas e vestuário (28,4%), perfumes e cosméticos (20,7%), calçados (11,8%), bolsas, mochilas ou carteiras (11,5%), joias e bijuterias (11,2%) e relógios (8,3%.

Empregos e Vendas

No setor de alimentação, 24,4% dos estabelecimentos tradicionais pretendem contratar colaboradores para o período, sendo a maioria das vagas (30, 4%) em estabelecimentos tradicionais e a outra parte (9,5%) naqueles localizados em shoppings centers. No varejo, somente 11,1% dos estabelecimentos comerciais afirmaram que pretendem contratar.



No quesito vendas, a expectativa média é de variação em 11,7% no comércio de varejo e 13, 2% em alimentação. Destacam-se estratégias como uso das ferramentas online (57,5%), incentivo aos colaboradores (25,7%) e publicidade de rua (18,4%) para impulsionar as compras das pessoas.



Segundo análise do economista da instituição, Rafael Lima, muitos dos consumidores tem desejo de presentear, o que mantém espaço para vendas no varejo, especialmente de itens em vestuário, cosméstico e assessórios. Ele comenta ainda que "muitos consumidores estão buscando preços mais acessíveis."