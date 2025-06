Recife teve maior aumento da massa salarial da população nos últimos três anos, diz IBGE

Com 115% de elevação nos rendimentos mensais reais, capital pernambucana ficou na liderança isolada no país

O Recife foi a capital que mais cresceu na massa salarial entre pessoas com 14 anos ou mais no Brasil. Conforme a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua trimestral, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a cidade teve elevação de 115,44% nesse índice entre 2022 e 2025. O rendimento mensal real oriundo do trabalho em meio à população pesquisada passou de R$ 1,8 bilhão, há três anos, para R$ 3,9 bilhões no trimestre encerrado em março.

Quando se considera a Região Metropolitana do Recife, composta pela capital e por outros 13 municípios, a liderança nacional também foi garantida, com crescimento de 61,80% entre o segundo trimestre de 2022 e o primeiro trimestre de 2025. A massa salarial subiu de 3,6 bilhões para R$ 5,8 bilhões, o que deixa o rendimento total da população ocupada no Grande Recife em patamar maior que o de outras duas grandes metrópoles do Nordeste – Salvador (R$ 5,5 bi) e Fortaleza (R$ 5 bi).

Além de ser o campeão no levantamento, o Recife desponta ainda por ter registrado um crescimento muito superior ao das demais capitais. Natal, por exemplo, está em um distante segundo lugar, com 74,14%, quando se considera a massa salarial na cidade, e de 33,13%, quando são contabilizados os índices da região metropolitana. A capital pernambucana também teve um resultado muito superior à média nacional, que foi de 20,56% de elevação no rendimento mensal real oriundo do salário.