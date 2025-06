Porto Digital lança formação gratuita focada no software SAP

O programa de formação gratuito Academia SAP reunirá quatro gigantes da tecnologia pela primeira vez no Brasil. As atividades acontecerão no Porto Digital, que recebe inscrições até 12 de junho.

A Academia SAP é voltada para pessoas em transição de carreira ou que buscam inserção no setor de tecnologia. (Divulgação)

Nesta quarta-feira (05), o Porto Digital lança a Academia SAP, que promove formação gratuita e intensiva em tecnologia com foco nas soluções de software empresarial SAP, amplamente utilizadas por grandes corporações em todo o mundo. A iniciativa tem como diferencial a parceria inédita entre quatro gigantes globais do setor: Accenture, Deloitte, EY e NTT DATA — que, pela primeira vez, unem esforços em um mesmo programa de formação profissional no Brasil.

A Academia SAP é voltada para pessoas em transição de carreira ou que buscam inserção no setor de tecnologia. Os interessados podem se inscrever até o dia 12 de junho, a partir de quando serão selecionados 60 alunos para participar do programa gratuito, que acontecerá presencialmente no Porto Digital, no Bairro do Recife. Ao final, os participantes passarão por uma rodada de dinâmicas com os times de RH das quatro empresas, com possibilidade de contratação.