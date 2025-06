Pix Automático: nova modalidade para pagamento rápido recorrente

Alguns bancos, como o Banco do Brasil, já oferecem o Pix Automático (Marcello Casal Jr/Agência Brasil)



O Banco Central (BC) lança nesta quarta-feira (4) o Pix Automático, nova modalidade do pix que permite a pessoa autorizar pagamentos recorrentes, debitando diretamente da conta cadastrada.



Essa novidade começa a operar dia 16 de junho, e tem como alvo as despesas regulares, como água, luz, telefone, assinaturas e outros pagamentos. Diferente do débito automático, que depende das instituições financeiras, a alternativa promete ser mais rápida e mais segura.



A autorização é concedida uma única vez, e os pagamentos são feitos automaticamente, de acordo com a frequência escolhida, que pode ser semanal, mensal, trimestral ou anual.



Antes do vencimento, a cobrança é enviada ao banco, o qual organiza o pagamento e informa o cliente, que pode verificar tudo pelo aplicativo da sua conta.



O sistema faz até duas tentativas de cobrança no dia cadastrado. Caso a conta não tenha saldo o suficiente, são feitas mais três tentativas nos outros dias.



Para a segurança do cidadão, é possível definir um limite máximo para os débitos automáticos. Além disso, o pagamento pode ser cancelado em até 24 horas do dia anterior.



Em entrevista ao Diario, o economista e professor da UFPE, André Magalhães, explicou que a nova ferramenta é menos burocrática do que o débito automático, com as garantias de segurança que o método já oferece, seguindo as diretrizes do BC.



Ele destaca ainda que a ferramenta não será taxada. “A gente tinha um prazo de 24 horas ou 48 horas para transferir o dinheiro para outra pessoa, tinha cobrança de TED, de DOC. O Pix não tem nada disso, nem vai cobrar, nem vai ser controlado pelo governo para taxação”, afirma Magalhães.



Ainda segundo ele, o Pix é um sistema diferenciado de pagamento, para consumidores e empresários, pioneiro na renovação digital que está sendo usado como modelo em todo o mundo.