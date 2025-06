Lula sobre IOF: "Estamos discutindo outras possibilidades"

Lula vai almoçar com líderes da Câmara e do Senado para discutir propostas contra aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF)

Presidente Lula (Foto: Hugo Barreto/Metrópoles @hugobarretophoto)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta terça-feira (3/6), que o governo está discutindo outras possibilidades para aumentar a arrecadação, além do aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). De acordo com ele, ocorrerá, na tarde de hoje, um almoço em sua casa com todos os envolvidos nas negociações, entre eles os líderes da Câmara e do Senado.

O presidente ainda afirmou que o aumento do IOF foi uma proposta encontrada pelo Ministério da Fazenda para o reparo de um não cumprimento de uma decisão da Suprema Corte que os senadores ficaram de apresentar uma compensação.

“Daqui uma hora, vai ter um almoço na minha casa para saber se o acordo está feito ou não para anunciar a compensação. Estamos discutindo com o Senado e a Câmara. Sou favorável, não tem segredo. Antes de qualquer medida, temos de reunir os lideres, os presidentes da Casa”, reforçou Lula.

