Governo, MPF e DPU discutem acordo para ressarcir descontos do INSS

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

Órgãos do governo federal se reuniram na segunda-feira (27/5) com representantes do Ministério Público Federal (MPF) e da Defensoria Pública da União (DPU) para discutir um acordo para o ressarcimento de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que tiveram descontos irregulares em seus benefícios, no caso que ficou conhecido como Farra do INSS.



Estiveram presentes no encontro membros da Advocacia-Geral da União (AGU) e do INSS. De acordo com o procurador federal dos Direitos do Cidadão do MPF, Nicolao Dino, o grupo busca encontrar uma solução “eficaz e satisfatória” aos beneficiários que foram afetados pelos desvios.

“O MPF trabalha em articulação permanente, buscando, de um lado, o ressarcimento e, do outro lado, a responsabilização para aqueles que cometeram esses atos”, frisou o procurador.

