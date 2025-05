INSS vai reembolsar 292 milhões a aposentados e pensionistas

A consulta de descontos passados pode ser realizada no site ou app do Meu INSS (Foto: Joédson Alves/Agência Brasil)

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) vai reembolsar, a partir desta segunda-feira (26), R$ 292 milhões a aposentados e pensionistas que sofreram descontos indevidos de mensalidade associativa na folha de pagamentos de abril.



Com a suspensão de todos os pagamentos periódicos, geralmente destinados à associações, sindicatos e planos de saúde, desde o mês passado, o INSS reteve o montante, que será repassado aos beneficiários junto do pagamento regular, entre 26 de maio e 6 de junho, sem que a pessoa precise solicitar.



A devolução segue a ordem do valor do benefício, igual ou acima de um salário mínimo - R$ 1.518, e do último algarismo do Número de Benefício (NB) – sem considerar o dígito verificador, que aparece depois do traço.



Assim, quem ganha até um salário mínimo e tem o último número do NB 1, recebe dia 26; enquanto aqueles que têm o último número do NB 2, recebem 27 de maio, e assim sucessivamente. Já para quem ganha mais do que um salário mínimo, os pagamentos começam dia 2 de junho, para pessoas com o dígitos 1 e 6 no final do NB, seguindo a ordem até acabarem os pagamentos.





Mensalidades antigas

Caso o beneficiário queira contestar débitos não-autorizados de mensalidades associativas antigas, é preciso informar pelo aplicativo ou site Meu INSS ou pelo telefone 135. A central de atendimento funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h.

O órgão aciona a entidade para que comprove a autorização com documentos ou informações. O valor será ressarcido pelo mesmo meio dos pagamentos regulares - conta bancária ou cartão magnético.

Na próxima sexta-feira (30), os cidadãos poderão também realizar consultas de débitos irregulares junto a 4.730 agências próprias dos Correios em todo o Brasil, especialmente para quem não tem familiaridade com os canais digitais do INSS.

Depois de 15 dias úteis após a consulta presencial, prazo para análise da documentação enviada pela entidade, aposentados e pensionistas podem retornar à agência para validar ou contestar a resposta da associação.

APP

No aplicativo do Meu INSS, disponível gratuitamente para baixar na loja de apps do celular, faça login e toque no ícone do sininho, que fica no canto superior direito da tela. Em caso de não haver nenhum desconto, a mensagem "Fique tranquilo, nenhum desconto foi feito no seu benefício" vai aparecer na tela.

Já em caso de algum desconto relacionado a uma entidade parceira, a mensagem mostrará o nome da entidade e o período em que os valores foram cobrados. Outra forma de verificar é pelo extrato de pagamento. Basta clicar em "Extrato de benefício" na tela inicial, selecionar o número do seu benefício, e conferir se há descontos de mensalidade que você não reconhece.

Caso algum desconto não tenha sido permitido, o procedimento é comunicar o erro e solicitar a devolução do valor.

O INSS informa o reembolso somente por meio de notificação no app, e alerta a população, ainda, que não realiza ligações, SMS, e-mails, mensagens por WhatsApp ou qualquer outro canal.

CALENDÁRIO



Até um salário mínimo

Final 1 26 de maio

Final 2 27 de maio

Final 3 28 de maio

Final 4 29 de maio

Final 5 30 de maio

Final 6 2 de junho

Final 7 3 de junho

Final 8 4 de junho

Final 9 5 de junho

Final 0 6 de junho

Acima de um salário mínimo

Final 1 e 6 2 de junho

Final 2 e 7 3 de junho

Final 3 e 8 4 de junho

Final 4 e 9 5 de junho

Final 5 e 0 6 de junho