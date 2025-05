Mais de 11 milhões consultaram INSS e 1,91 milhão identificou descontos

Os dados foram divulgados em entrevista coletiva concedida ao lado do presidente do INSS nesta quinta-feira (22)

A partir desta quarta-feira (14), os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) podem requerer a devolução de valores descontados indevidamente nos últimos anos. O pedido deve ser feito por meio do aplicativo Meu INSS, pelo site de mesmo nome ou pelo telefone 135.

O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Gilberto Waller, afirmou nesta quinta-feira, 22, que mais de 11 milhões de brasileiros fizeram consulta aos canais do governo para saber se tiveram descontos ou não. De acordo com ele, 1,91 milhão de pessoas identificaram descontos em seus benefícios e responderam à pergunta feita pelo INSS sobre se essa dedução foi autorizada ou não.

Waller disse que 1,87 milhão de pessoas afirmaram que não deram aval ao desconto, enquanto apenas 40 mil autorizaram.

Os dados foram divulgados nesta quinta-feira, em entrevista coletiva concedida ao lado o ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, que anunciou que as agências dos Correios serão usadas para realizar o atendimento presencial de aposentados e pensionistas do INSS que quiserem consultar descontos em seus benefícios. Essa assistência por meio dos Correios começará em 30 de maio.

O presidente do INSS reforçou que o atendimento presencial na agência dos Correios é destinado às pessoas com dificuldades com tecnologia e que ainda não fizeram a consulta.

Waller disse que quem já fez a consulta pelo aplicativo, pelo canal 135 ou pelo site não precisa ir novamente aos Correios para uma nova consulta.