Haddad diz que recuo parcial do IOF deve ampliar bloqueio do Orçamento

Ministro disse que decisão de mudança do imposto foi tomada no fim da noite de quinta (22) e que governo ainda avalia impacto na arrecadação

Ministro da Fazenda, Fernando Haddad (Valentina Moreira/Metrópoles)

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o recuo em parte do aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), anunciado na manhã desta sexta-feira (23/5), pode resultar em ampliação do contingenciamento de gastos do Orçamento, divulgado na véspera pelo governo.

A decisão de voltar atrás com a mudança do IOF foi publicada nesta sexta-feira, no Diário Oficial da União (DOU). O decreto manteve zerada a alíquota do imposto sobre aplicação de investimentos de fundos nacionais no exterior. A intenção era subir essa cobrança para 3,5%, conforme o texto original. A medida também mantém em 1,1% a alíquota sobre remessas para o exterior destinadas a investimentos.

Com o aumento, que foi cancelado, o Ministério da Fazenda estimava arrecadação de R$ 20 bilhões neste ano e de R$ 40 bilhões em 2026, mas não se sabe agora quanto será. A medida de elevação do IOF foi parte do ajuste nas contas anunciado na tarde de quinta-feira pela equipe econômica, que prevê ainda congelamento de R$ 31,3 bilhões em despesas programadas para 2025.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu o recuo do governo federal horas após anunciar um aumento no Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), atribuído à má repercussão da medida. Haddad disse nesta sexta (23) que “era correto” fazer a revogação no item sobre remessas… pic.twitter.com/pKqr0mvBys — InfoMoney (@infomoney) May 23, 2025



