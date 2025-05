Dólar sobe 0,32% e fecha a R$ 5,66

Ibovespa caiu 0,44%. Movimentos ocorreram depois de anúncio de relatório do governo

Dólar (Valter Campanato/Agência Brasil)

O dólar fechou em alta de 0,32%, cotado a R$ 5,66, nesta quinta-feira (22/5). O Ibovespa, o principal índice da Bolsa brasileira (B3), caiu 0,44%, aos 137.272 pontos.

Nos dois mercados, tanto no de câmbio como no de ações, houve uma forte variação dos indicadores, a partir das 15h30, depois da divulgação do Relatório Bimestral Fiscal, anunciado pelo governo em Brasília. A partir daí, o dólar disparou e o Ibovespa desabou.

Na avaliação de economistas, num primeiro momento, o mercado reagiu de forma positiva aos dados apresentados pelos ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet. A seguir, com o detalhamento das medidas, o humor dos investidores virou.



